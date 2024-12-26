«Дітям потрібні ці тренування»: як у Херсоні під час війни працює естрадно-циркова студія Jin Roh

Естрадно-циркова студія «Jin Roh». Фото: "Мост"

Естрадно-циркова студія Jin Roh після початку повномасштабного вторгнення відновила тренування у Херсоні. Наразі діти, які залишились у місті мають змогу тренуватися.

Про це розповів керівник естрадно-циркової студії «Jin Roh» Роман Ващенко херсонському виданню «Мост».

Зазначається, що цирк Jin Roh — одна з «фішок» Херсона, бренд, завдяки якому місто мало позитивну впізнаваність. Цей колектив був учасником усіх великих міських і обласних свят, брав участь у всеукраїнських та міжнародних фестивалях циркового мистецтва, звідки привозив нагороди і дипломи.

Керівник естрадно-циркової студії Jin Roh Роман Ващенко. Фото:

В естрадно-цирковій студії при Jin Roh займалися до повномасштабної війни близько 300 вихованців у віці від 5 до 18 років, які опановували ази циркових професій.

Як розповідає керівник цирку Роман Ващенко раніше на базі студії працювала професійна трупа артистів. Чимало вихованців студії у віці від 18 років стали артистами та брали участь у шоу.

Тренування для дітей відновили з весни 2023 року. Зараз діяльність цирку має дві складові — публічну і суспільно важливу. Публічна зараз зведена до мінімуму через війну, але артисти цирку беруть участь у закордонних конкурсах та фестивалях. Виступають там з великим успіхом, привозять в Україну дипломи та нагороди, підтримують у світі репутацію цирку з Херсона.

«Дітям і підліткам потрібні ці тренування. Так, зараз через не залежні від нас причини ми не можемо проводити заняття на такому професійному рівні, як це було у мирний час. Але заняття усе одно потрібні для психологічної розрядки, для того, щоб у дітей було місце, де вони спілкуються. І зараз навіть не важливо, чи оберуть наші теперішні вихованці циркове мистецтво справою життя. Про більш професійний підхід будемо думати, коли дозволить безпекова ситуація», — розповідає Роман Ващенко.

Естрадно-циркова студія Jin Roh. Фото: "Мост" Естрадно-циркова студія Jin Roh. Фото: "Мост" Естрадно-циркова студія Jin Roh. Фото: "Мост"

Нагадаємо, що в Високопіллі на Херсоншині будівництво підземної школи майже на фінальній стадії.