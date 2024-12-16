На Херсонщині будівництво підземної школи на завершальному етапі, — міністр освіти
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- Альона Коханчук
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11:09, 16 грудня, 2024
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У Високопіллі на Херсоншині будівництво підземної школи майже на фінальній стадії.
Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий у Facebook.
У межах робочої поїздки в Херсонську область він перевірив, як проходить будівництво підземних шкіл у Малій Олександрівці, Білій Криниці та Високопіллі.
За його словами, навесні планується поступово відновлювати для дітей доступ до навчання в школах.
«У Високопіллі будівництво школи перебуває на завершальному етапі. Керівництво закладу вже розробляє плани щодо організації позмінного навчання та забезпечення підвозу учнів із сусідніх громад», — зазначив Оксен Лісовий.
За його словами, у 2024 році на відновлення для школярів доступу до очного навчання було передбачено 7,5 мільярдів гривень субвенції. Херсонська область отримала 848 мільйонів гривень, що включає субвенцію і дотацію.
Підземні школи Херсону
У квітні 2024 року стало відомо, що У Херсоні будуватимуть підземну школу на 500 учнів.
У листопаді повідомлялося, що замість запланованих чотирьох підземних шкіл — у місті збудують тільки дві. Таке рішення ухвалили через те, що містяни почали протестувати проти будівництва, побоюючись артилерійських обстрілів.
Після цього журналісти Bihus.Info з'ясували, що підрядники цих проектів мають зв’язки з представниками влади.
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