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На Херсонщині будівництво підземної школи на завершальному етапі, — міністр освіти

Будівництво підземних шкіл на Херсонщині. Фото: сторінка Оксена Лісового у Facebook.Будівництво підземних шкіл на Херсонщині. Фото: сторінка Оксена Лісового у Facebook.

У Високопіллі на Херсоншині будівництво підземної школи майже на фінальній стадії.

Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий у Facebook.

У межах робочої поїздки в Херсонську область він перевірив, як проходить будівництво підземних шкіл у Малій Олександрівці, Білій Криниці та Високопіллі.

Будівництво підземних шкіл на Херсонщині. Фото: сторінка Оксена Лісового у Facebook.Будівництво підземних шкіл на Херсонщині. Фото: сторінка Оксена Лісового у Facebook.
Будівництво підземних шкіл на Херсонщині. Фото: сторінка Оксена Лісового у Facebook.Будівництво підземних шкіл на Херсонщині. Фото: сторінка Оксена Лісового у Facebook.
Будівництво підземних шкіл на Херсонщині. Фото: сторінка Оксена Лісового у Facebook.Будівництво підземних шкіл на Херсонщині. Фото: сторінка Оксена Лісового у Facebook.

За його словами, навесні планується поступово відновлювати для дітей доступ до навчання в школах.

«У Високопіллі будівництво школи перебуває на завершальному етапі. Керівництво закладу вже розробляє плани щодо організації позмінного навчання та забезпечення підвозу учнів із сусідніх громад», —  зазначив Оксен Лісовий.

За його словами, у 2024 році на відновлення для школярів доступу до очного навчання було передбачено 7,5 мільярдів гривень субвенції. Херсонська область отримала 848 мільйонів гривень, що включає субвенцію і дотацію.

Підземні школи Херсону

У квітні 2024 року стало відомо, що У Херсоні будуватимуть підземну школу на 500 учнів

У листопаді повідомлялося, що замість запланованих чотирьох підземних шкіл — у місті збудують тільки дві. Таке рішення ухвалили через те, що містяни почали протестувати проти будівництва, побоюючись артилерійських обстрілів.

Після цього журналісти Bihus.Info з'ясували, що підрядники цих проектів мають зв’язки з представниками влади.

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