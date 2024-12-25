У Миколаєві затвердили новий тролейбусний маршрут «мікрорайон Північний — Сухий фонтан»

Тролейбус у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Від завтра, 26 грудня, у Миколаєві запрацює новий тролейбусний маршрут №3 «мікрорайон Північний — клуб Будівельників».

Відповідне рішення 25 грудня ухвалив виконавчий комітет Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

— Це новий маршрут, який пролягатиме до міської лікарні №4 у мікрорайоні Північний. Маршрут пролягатиме від Палацу культури будівельників по вулиці Павла Скоропадського, вулиці Артилерійській, вулиці Адміральський, вулиці Аркасівській, проспекту Героїв України, вулиці Архітектора Старого, — повідомив заступник начальника управління транспорту міської ради Олег Кукса.

На маршруті працюватиме тролейбус PTS з автономним ходом до 20 кілометрів, уточнили в «Миколаївелектротрансі». Новий маршрут працюватиме тільки в будні дні.

— Графік маршруту буде враховувати, щоб люди могли користуватись ним аби доїхати на роботу чи на лікарський огляд. Також учні та вчителі Миколаївської гімназії №39 зможуть скористатися електротранспортом, щоб доїхати на навчання з мікрорайону Північний. Окремо наголошуємо на можливість безкоштовної пересадки при оплаті за проїзд з допомогою QR-кодом — таким чином з можна буде пересісти на трамвай маршруту №1, — сказав директор «Миколаївелектротрансу» Юрій Сметана.

Нагадаємо, у Миколаєві триває тестування маршруту №79, яке передбачає його продовження до кінцевої зупинки у мікрорайоні Варварівка. Наразі проходить тестування, під час якого вивчається пасажиропотік у різний час доби. На основі цих даних планують сформувати графік руху автобусів.

Директор КП «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко розповів, що ідеальним рішенням було б випустити на маршрут у Варварівку вісім автобусів, проте навіть шість великих автобусів суттєво покращать ситуацію з транспортом у цьому районі.

Також нещодавно в Миколаєві відкрили новий тролейбусний маршрут №1 «м/н Кульбакине — м/н Північний». Наразі на маршруті курсуватиме чотири одиниці тролейбусів PTS з автономним ходом до 20 кілометрів.