Херсонщина витратила третину свого бюджету на допомогу армії у 2024 році

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На допомогу Збройним Силам України з бюджету Херсонської області спрямували 500 мільйонів гривень у 2024 році. Це третина бюджету регіону.

Про це в інтерв'ю «Вгору» повідомив очільник Херсонскої обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

— Приблизно 500 мільйонів гривень виділено на Збройні сили в цьому році. Це колосальні гроші для нас, тому що це третина всіх грошей області. Зараз у нас бюджет в 5-6 разів менший, ніж був до повномасштабного вторгнення: всього 1,5 мільярда гривень, — сказав Олександр Прокудін.

Ці кошти витратили на запити українських військових різного спрямування: від човнів до дронів та мінометів, уточнив він.

— Ніхто за відсотковою складовою більше не витрачає взагалі в Україні, жодна область. Ці кошти витрачаються на все: від систем ведення артилерії до дронів, систем управління, мінометів, які закуповуємо самі. Ми все це робимо за рахунок коштів обласного і місцевого бюджетів. Тому це і автомобілі, і човни, і будь-які радіоелектронні засоби стримування, придушення і так далі. Ми вже, знаєте, фахівці в будь-яких сферах військового управління. Яке завдання нам ставлять військові, те ми і виконуємо, — сказав Олександр Прокудін.

Гроші на оборону

У 2023 році Миколаїв спрямував на потреби Сил оборони близько 740 мільйонів гривень.

Водночас з міського бюджету торік виділили 400 мільйонів гривень для військових, з яких 200 мільйонів гривень пішли на придбання житла для військовослужбовців, що служать у частинах Миколаївського гарнізону.

Мер Олександр Сєнкевич раніше також опублікував графік міськради з фінансуванням військових. За міські кошти для ЗСУ були придбані та передані 17 нових автівок, ще 89 одиниць техніки було передано частинам від комунальних підприємств.

У 2023 році планово-бюджетна комісія Миколаївської міської ради також погоджувала виділення 9,6 мільйонів гривень субвенції для закупівлі 415 дронів різних модифікацій, а також засобів зв'язку і приладів нічного бачення для потреб військових.

У березні 2024 на підтримку армії з міського бюджету виділили 57,6 мільйонів гривень, у квітні — близько 107 мільйонів гривень, у вересні — 7 мільйонів гривень.