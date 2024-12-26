Укрзалізниця випустила ще кілька вагонів для медичної евакуації
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
8:46, 26 грудня, 2024
-
У межах взаємодії Укрзалізниці, Міністерства оборони України та Збройних Сил України випустили ще декілька вагонів для медичної евакуації.
Про це повідомило командування Медичних сил ЗСУ.
У повідомленні зазначається, що потяги з такими вагонами евакуюють важкопоранених військовослужбовців.
Обладнання таких вагонів прирівнюється до обладнання справжнього мобільного госпіталю.
Командувач Медичних сил ЗСУ генерал-майор Анатолій Казмірчук зазначив, що кваліфікована та своєчасна допомога на усіх етапах медичної евакуації щодня рятує українських військових.
Нагадаємо, що з 22 грудня на квитках «Укрзалізниці» більше немає дубляжу російською мовою. Відтепер інформація на квитках буде надаватися лише українською та англійською.
Останні новини про: Укрзалізниця