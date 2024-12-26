  • четвер

    26 грудня, 2024

  • Похмуро

    Миколаїв

  • 26 грудня , 2024 четвер

  • Миколаїв • Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Укрзалізниця випустила ще кілька вагонів для медичної евакуації

У межах взаємодії Укрзалізниці, Міністерства оборони України та Збройних Сил України випустили ще декілька вагонів для медичної евакуації.

Про це повідомило командування Медичних сил ЗСУ.

У повідомленні зазначається, що потяги з такими вагонами евакуюють важкопоранених військовослужбовців.

Обладнання таких вагонів прирівнюється до обладнання справжнього мобільного госпіталю.

Командувач Медичних сил ЗСУ генерал-майор Анатолій Казмірчук зазначив, що кваліфікована та своєчасна допомога на усіх етапах медичної евакуації щодня рятує українських військових.

В Україні показали нові вагони для медичної евакуації, фото: Медичних сил ЗСУВ Україні показали нові вагони для медичної евакуації, фото: Медичних сил ЗСУ
В Україні показали нові вагони для медичної евакуації, фото: Медичних сил ЗСУВ Україні показали нові вагони для медичної евакуації, фото: Медичних сил ЗСУ
В Україні показали нові вагони для медичної евакуації, фото: Медичних сил ЗСУВ Україні показали нові вагони для медичної евакуації, фото: Медичних сил ЗСУ

Нагадаємо, що з 22 грудня на квитках «Укрзалізниці» більше немає дубляжу російською мовою. Відтепер інформація на квитках буде надаватися лише українською та англійською.

Останні новини про: Укрзалізниця

«Укрзалізниця» запустила 10 сучасних вагонів власного виробництва
«Укрзалізниця» призначила додаткові потяги на різдвяно-новорічні свята, 2 з яких — до Одеси
«Укрзалізниця» прибрала із залізничних квитків дубляж російською мовою
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві затвердили новий тролейбусний маршрут «мікрорайон Північний — Сухий фонтан»

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві пройшла різдвяна меса в костелі Святого Йосифа

Аліса Мелік-Адамян
новини

Кібератака росіян на держреєстри: у Мін‘юсті розказали, чи можна зареєструвати шлюб в Миколаєві

Володимир Коваль
новини

В Мін‘юсті кажуть, що на відновлення реєстрів потрібно 2 тижні

Володимир Коваль
новини

Два роки як місто втратило професійний футбол: де зараз найдорожчі гравці МФК «Миколаїв»

Володимир Коваль

Останні новини про: Укрзалізниця

«Укрзалізниця» прибрала із залізничних квитків дубляж російською мовою
«Укрзалізниця» призначила додаткові потяги на різдвяно-новорічні свята, 2 з яких — до Одеси
«Укрзалізниця» запустила 10 сучасних вагонів власного виробництва

Минулої доби росіяни атакували Миколаївську область із мінометів

Як у Миколаївській області сьогодні відключатимуть світло: графік підчерг

Підрядник відбудував перший поверх миколаївського ліцею №60: завершити роботи планують у 2025 році