Укрзалізниця випустила ще кілька вагонів для медичної евакуації

У межах взаємодії Укрзалізниці, Міністерства оборони України та Збройних Сил України випустили ще декілька вагонів для медичної евакуації.

Про це повідомило командування Медичних сил ЗСУ.

У повідомленні зазначається, що потяги з такими вагонами евакуюють важкопоранених військовослужбовців.

Обладнання таких вагонів прирівнюється до обладнання справжнього мобільного госпіталю.

Командувач Медичних сил ЗСУ генерал-майор Анатолій Казмірчук зазначив, що кваліфікована та своєчасна допомога на усіх етапах медичної евакуації щодня рятує українських військових.

В Україні показали нові вагони для медичної евакуації, фото: Медичних сил ЗСУ В Україні показали нові вагони для медичної евакуації, фото: Медичних сил ЗСУ В Україні показали нові вагони для медичної евакуації, фото: Медичних сил ЗСУ

Нагадаємо, що з 22 грудня на квитках «Укрзалізниці» більше немає дубляжу російською мовою. Відтепер інформація на квитках буде надаватися лише українською та англійською.