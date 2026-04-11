На сміттєзвалищі у Доманівці накопичився вже мільйон тонн відходів
Новини Миколаєва
- Юлія Бойченко
10:30, 11 квітня, 2026
Станом на квітень 2026 року на сміттєзвалищі Доманівської територіальної громади Миколаївської області накопичився мільйон тонн відходів.
Про це в коментарі «МикВісті» розповів голова Доманівської селищної ради Віктор Власюк.
Як відомо, у Доманівці планують створити індустріальний парк. Віктор Власюк пояснив, що громада зацікавлена у тому, аби він спеціалізувався переважно на переробці сировини, оскільки має великі обсяги відходів на місцевому сміттєзвалищі.
— Скажу відверто, чому ми зацікавлені в першу чергу в переробці сировини. У нас на території Доманівської громади є, несертифіковане сміттєзвалище. Поки що несертифіковане, але взагалі-то ми його оформлюємо. Там, за підрахунками фахівців, знаходиться вже мільйон тонн відходів. Нам їх треба переробити і привести до ладу. Чому? Тому що Доманівська громада найпершою хоче увійти до Європи в Україні. Але ж вимоги такі, що якщо у тебе немає сміттєзвалища, сортування, переробки, поглибленого та іншого, то ти навіть не маєш права розраховувати на європейські кредити, — пояснив Віктор Власюк.
Читайте також статтю «МикВісті» «Від реформи до реальності: як Миколаївщина бореться зі сміттям без регіонального плану».
А як з переробкою відходів руйнації
Свою роботу завод з переробки будівельного сміття у Миколаєві почав навесні 2025 року. Проєкт реалізували за підтримки Японської агенції міжнародного співробітництва (JICA), яка надала спеціалізовану техніку, а майданчик для розміщення заводу облаштували за кошти бюджету міста.
Потужності техніки дозволяють переробляти близько 12 тисяч тонн такого сміття в місяць, а отриманий матеріал хочуть використовувати для ремонту доріг.
Лише на кінець 2024 року у Миколаєві накопичилося близько 120 тисяч тонн будівельного сміття. Станом на січень 2025 року завод переробив у будівельні матеріали 4,5 тисячі тонн відходів руйнації.
У коментарі «МикВісті» заступник міського голови Сергій Коренєв повідомив, що завод з переробки будсміття у Миколаєві планують використовувати для потреб ще двох областей: Херсонщини та частини Кіровоградщини.
Водночас громадам, які хочуть користуватись послугами заводу з переробки будівельного сміття після руйнувань, пропонують два варіанти співпраці. У першому вони можуть повністю передавати відходи для переробки, сплачуючи меншу ціну, а у другому — отримувати назад перероблений матеріал, але така опція буде дорожчою.
