 На сміттєзвалищі у Доманівці накопичився вже мільйон тонн відходів

Полігон твердих побутових відходів під Миколаєвом. Архівне фото «МикВісті»Полігон твердих побутових відходів під Миколаєвом. Архівне фото «МикВісті»

Станом на квітень 2026 року на сміттєзвалищі Доманівської територіальної громади Миколаївської області накопичився мільйон тонн відходів.

Про це в коментарі «МикВісті» розповів голова Доманівської селищної ради Віктор Власюк.

Як відомо, у Доманівці планують створити індустріальний парк. Віктор Власюк пояснив, що громада зацікавлена у тому, аби він спеціалізувався переважно на переробці сировини, оскільки має великі обсяги відходів на місцевому сміттєзвалищі.

— Скажу відверто, чому ми зацікавлені в першу чергу в переробці сировини. У нас на території Доманівської громади є, несертифіковане сміттєзвалище. Поки що несертифіковане, але взагалі-то ми його оформлюємо. Там, за підрахунками фахівців, знаходиться вже мільйон тонн відходів. Нам їх треба переробити і привести до ладу. Чому? Тому що Доманівська громада найпершою хоче увійти до Європи в Україні. Але ж вимоги такі, що якщо у тебе немає сміттєзвалища, сортування, переробки, поглибленого та іншого, то ти навіть не маєш права розраховувати на європейські кредити, — пояснив Віктор Власюк.

Читайте також статтю «МикВісті» «Від реформи до реальності: як Миколаївщина бореться зі сміттям без регіонального плану».

А як з переробкою відходів руйнації

Свою роботу завод з переробки будівельного сміття у Миколаєві почав навесні 2025 року. Проєкт реалізували за підтримки Японської агенції міжнародного співробітництва (JICA), яка надала спеціалізовану техніку, а майданчик для розміщення заводу облаштували за кошти бюджету міста.

Потужності техніки дозволяють переробляти близько 12 тисяч тонн такого сміття в місяць, а отриманий матеріал хочуть використовувати для ремонту доріг.

Лише на кінець 2024 року у Миколаєві накопичилося близько 120 тисяч тонн будівельного сміття. Станом на січень 2025 року завод переробив у будівельні матеріали 4,5 тисячі тонн відходів руйнації.

У коментарі «МикВісті» заступник міського голови Сергій Коренєв повідомив, що завод з переробки будсміття у Миколаєві планують використовувати для потреб ще двох областей: Херсонщини та частини Кіровоградщини.

Водночас громадам, які хочуть користуватись послугами заводу з переробки будівельного сміття після руйнувань, пропонують два варіанти співпраці. У першому вони можуть повністю передавати відходи для переробки, сплачуючи меншу ціну, а у другому — отримувати назад перероблений матеріал, але така опція буде дорожчою.

Останні новини про: Доманівка

У Доманівці хочуть відкрити індустріальний парк із переробки сміття та розливу води
Розтратили майже ₴200 тисяч: Доманівського селищного голову судитимуть за фіктивне працевлаштування сина
У Доманівці планують у 2026 році створити індустріальний парк: «Ми зацікавлені в переробці сировини»
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві відзначили Великдень: як пройшли святкування у місті

Даріна Мельничук
новини
На Миколаївщині понад 6 тисяч ФОПів із працівниками: скільки підприємців на півдні країни

Світлана Іванченко
новини
Потрібно збільшити темпи переробки відходів руйнації по області, але техніка є лише в Миколаєві, — ОВА

Даріна Мельничук
новини
У Миколаєві планують завершити об’єднання чотирьох лікарень за два місяці

Анна Гакман
новини
У Миколаєві підбили підсумки роботи Місцевого партнерства зайнятості та відзначили «Роботодавців року»

Даріна Мельничук
