«Укрзалізниця» прибрала із залізничних квитків дубляж російською мовою

Укрзалізниця прибрала з бланків квитків російську мову. Фото: Facebook Тимур Ткаченко

З 22 грудня на квитках «Укрзалізниці» більше не буде дубляжу російською мовою. Відтепер інформація на квитках буде надаватися лише українською та англійською.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій України Тимур Ткаченко.

Крім того, було затверджено нові бланки документів для друку в терміналах самообслуговування.

— Відмова від дубляжу російською мовою є не лише символічним, а й практичним кроком для утвердження української мови як єдиної державної. Використання англійської сприяє інтеграції у міжнародний простір, покращує зручність для іноземних пасажирів і демонструє європейські стандарти обслуговування. Це не фінальний зовнішній вигляд квитка, він буде дещо удосконалений, проте головне зараз — відсутність на ньому російської, – йдеться у дописі.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» з 11 грудня випустила на маршрут 10 нових вагонів, які побудували в Україні протягом 2024 року. Вони вже курсують на маршруті Дніпро-Львів-Дніпро.