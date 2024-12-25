В Україні протягом дня діють графіки відключень світла: одночасно вимикатимуть до трьох черг

Графіки відключення світла. Фото з pixabay.

У середу, 25 грудня, графіки відключення світла для населення застосовуватимуть до 23:59. Вимикатимуть відразу по три черги.

Про це повідомили в «Укренерго».

Для побутових споживачів графіки відключень діятимуть з 05:48 години ранку до 23:59 ночі. Для промисловості та бізнесу обмежуватимуть потужність з 15:00 до 23:59 години.

«Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки», — додали енергетики.

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Також зазначається, що фахівці працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Обстріл енергетики 25 грудня:

Зранку 25 грудня війська РФ обстріляли теплоелектростанції ДТЕК. Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Відразу після цього «Укренерго» запровадило екстрені відключення світла.

Також, через масовану російську атаку по містам України, у споживачів Миколаєва та області зранку почали вимикати світло за графікам погодинних відключень.

Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріл України російськими військами. Він зазначив, що за попередніми даними, вдалося збити понад 50 ракет і значну частину дронів.