Наслідки обстрілу Миколаєва, архівне фото «НикВести»

Вчора, 14 червня, російська армія тричі обстріляла громади Миколаївської області.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Зазначається, що ворог завдав ракетного удару, а також атакував з артилерії та мінометів.

Російські війська о 07:10 здійснили артилерійський обстріл по Очакову. Внаслідок чого пошкоджено магазин, а також сталося займання дерев’яних будинків на території оздоровчого спортивного комплексу, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає.

Також учора о 16:28 під ворожим мінометним обстрілом була акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

Крім того, ввечері, 14 червня, близько 17:50 ворог завдав ракетного удару за межами населеного пункту району. Внаслідок чого пошкоджено ангар та виникла пожежа сухої трави й чагарників на відкритій території. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що в четвер, 13 червня, російська армія двічі атакувала села в Миколаївській області дроном-камікадзе типу FPV, пошкодивши будівлю та лінію електропередач.