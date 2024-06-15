Вчора, 14 червня, російська армія тричі обстріляла громади Миколаївської області.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Зазначається, що ворог завдав ракетного удару, а також атакував з артилерії та мінометів.
Російські війська о 07:10 здійснили артилерійський обстріл по Очакову. Внаслідок чого пошкоджено магазин, а також сталося займання дерев’яних будинків на території оздоровчого спортивного комплексу, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає.
Також учора о 16:28 під ворожим мінометним обстрілом була акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.
Крім того, ввечері, 14 червня, близько 17:50 ворог завдав ракетного удару за межами населеного пункту району. Внаслідок чого пошкоджено ангар та виникла пожежа сухої трави й чагарників на відкритій території. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що в четвер, 13 червня, російська армія двічі атакувала села в Миколаївській області дроном-камікадзе типу FPV, пошкодивши будівлю та лінію електропередач.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Вчора, 14 червня, російська армія тричі обстріляла громади Миколаївської області.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Зазначається, що ворог завдав ракетного удару, а також атакував з артилерії та мінометів.
Російські війська о 07:10 здійснили артилерійський обстріл по Очакову. Внаслідок чого пошкоджено магазин, а також сталося займання дерев’яних будинків на території оздоровчого спортивного комплексу, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає.
Також учора о 16:28 під ворожим мінометним обстрілом була акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.
Крім того, ввечері, 14 червня, близько 17:50 ворог завдав ракетного удару за межами населеного пункту району. Внаслідок чого пошкоджено ангар та виникла пожежа сухої трави й чагарників на відкритій території. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що в четвер, 13 червня, російська армія двічі атакувала села в Миколаївській області дроном-камікадзе типу FPV, пошкодивши будівлю та лінію електропередач.