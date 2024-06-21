У п'ятницю, 21 червня, російські війська завдали удару балістикою по прибережній зоні Одещини.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
«Внаслідок влучання пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури. На місці виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували», — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо, впродовж минулої доби 20 червня українські військові збили над Миколаївщиною три ворожі «Шахеди».
У ніч проти 19 червня російська армія атакувала Україну 21 ударним дроном. Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося знищити 19 цілей.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У п'ятницю, 21 червня, російські війська завдали удару балістикою по прибережній зоні Одещини.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
«Внаслідок влучання пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури. На місці виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували», — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо, впродовж минулої доби 20 червня українські військові збили над Миколаївщиною три ворожі «Шахеди».
У ніч проти 19 червня російська армія атакувала Україну 21 ударним дроном. Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося знищити 19 цілей.