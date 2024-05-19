ЗСУ потопили морський тральник Ковровец

Військово-Морські сили України у неділю, 19 травня, повідомили про знищення російського морського тральщика «Ковровець»

Про це інформує командування ВМС.

— Сьогодні вночі Силами оборони України знищено морський тральщик Чорноморського флоту РФ проєкту 266-М «Ковровець». Військово-Морські сили разом з побратимами продовжують наближати нас до перемоги, — йдеться у повідомленні.

«Ковровець» — морський тральник проєкту 266М. Головне його завдання — проведення за тралами кораблів та суден, розвідувального та контрольного тралення, прокладання коридорів у мінних полях, участь у міннуванні тощо.

Цей корабель увійшов до складу радянського флоту у 1974 році, а до 1982 року називався «Курский комсомолец». З 1992 року був переймований на «Наводчик», а вже у 1999-го отримав поточну назву.

«Ковровець» брав участь в операціях в Атлантиці, Перській затоці, патрулював біля берегів Сирії. У 2016-2017 роках тральник включили до складу Середземноморського флоту РФ.

Нагадаємо, 14 лютого Генеральний штаб ЗСУ підтвердив інформацію про знищення великого десантного корабля ЧФ РФ «Цезар Куніков» у Чорному морі.