Вранці, 14 лютого, Генеральний штаб ЗСУ підтвердив інформацію про знищення великого десантного корабля ЧФ РФ «Цезар Куніков» у Чорному морі.
Про це пише Генштаб ЗСУ.
Повідомляється, що у момент ураження десантний корабель перебував у територіальних водах України поблизу Алупки.
«Збройні сили України спільно з підрозділами ГУР МО знищили великий десантний корабель окупантів «Цезар Куніков», — йдеться у повідомленні.
Раніше унаслідок ракетного удару по керченському суднобудівному заводу «Залив» отримав ушкодження ворожий малий ракетний корабель «Аскольд».
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Вранці, 14 лютого, Генеральний штаб ЗСУ підтвердив інформацію про знищення великого десантного корабля ЧФ РФ «Цезар Куніков» у Чорному морі.
Про це пише Генштаб ЗСУ.
Повідомляється, що у момент ураження десантний корабель перебував у територіальних водах України поблизу Алупки.
«Збройні сили України спільно з підрозділами ГУР МО знищили великий десантний корабель окупантів «Цезар Куніков», — йдеться у повідомленні.
Раніше унаслідок ракетного удару по керченському суднобудівному заводу «Залив» отримав ушкодження ворожий малий ракетний корабель «Аскольд».