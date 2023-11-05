Унаслідок ракетного удару по керченському суднобудівному заводу «Залив» отримав ушкодження ворожий малий ракетний корабель «Аскольд» (тип – «Каракурт», є носієм крилатих ракет «Калібр»).

Про те, що вороже судно пошкоджено, свідчить супутниковий знімок Planet Labs за неділю, 5 листопада, повідомляє «Радіо свобода» у своєму каналі в Telegram

Фото з супутника прокоментував капітан 1-го рангу запасу Військово-морських сил Збройних сил України Андрій Риженко. Офіцер зазначив, що, судячи зі знімка, ракетний корабель «Аскольд» знаходиться на плаву, але його верхня частина «помітно пошкоджена».

«За моїми даними на 4 листопада у Керчі на момент вибухів знаходився тільки один корабель, здатний нести ракети класу «Калібр», а саме «Аскольд». Я думаю, що цей корабель, як ми бачимо, стояв вже біля причалу і його доводили до розуму, бо вже у грудні його мали б здати...», — говорить експерт.

Аскольд – малий ракетний корабель 22800 типу Каракурт, здатний нести до восьми ракет Калібр.

Нагадаємо, що увечері 4 листопада було завдано успішних ударів по суднобудівному заводу у тимчасово окупованій Керчі. Тожі Військові не повідомляли про ураження військових кораблів РФ, які могли перебувати на ремонті у доках заводу. У неділю, 5 листопада, Микола Олещук підтвердив знищення одного з російських кораблів.