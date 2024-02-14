ВДК «Цезар Куніков». Фото з сайту ЧФ РФ

За інформацією ЗМІ, дрони Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков» у Чорному морі вранці 14 лютого.

Про це повідомили «Українській правді» співрозмовники в ГУР.

Джерела УП повідомили, що це була операція ГУР, в результаті атаки ВДК «Цезар Куніков» затонув.

Раніше російське Міноборони повідомило, що вночі 14 лютого ППО нібито збила 6 дронів в акваторії Чорного моря. Водночас у Telegram-каналах з’явилася інформація, що в районі Алупки − Кацівелі у морі щось палає. Також повідомляється, що в цьому районі низько над водою кружляють два вертольоти Мі-8. Згодом в районі Фороса помітили ще й пошуково-рятувальний вертоліт Ка-27.

Раніше унаслідок ракетного удару по керченському суднобудівному заводу «Залив» отримав ушкодження ворожий малий ракетний корабель «Аскольд».