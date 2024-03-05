Росіяни обстріляли Куцурубський та Очаківський райони Миколаївської області.
Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Учора, 4 березня, о 09:18 та 10:01 під ворожим артилерійським обстрілом перебувала акваторія Очаківської громади.
Також вчора о 22:49 ворог вдарив з артилерії по Куцурубській громаді.
Нагадаємо, увечері, 1 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по селу Котляреве у Шевченківській громаді на Миколаївщині. В результаті обстрілу виникла пожежа складського приміщення та техніки на території фермерського господарства.
Раніше повідомлялося, що російська армія атакувала Миколаївську область 5 разів вдень 2 та вночі 3 березня.
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Росіяни обстріляли Куцурубський та Очаківський райони Миколаївської області.
Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Учора, 4 березня, о 09:18 та 10:01 під ворожим артилерійським обстрілом перебувала акваторія Очаківської громади.
Також вчора о 22:49 ворог вдарив з артилерії по Куцурубській громаді.
Нагадаємо, увечері, 1 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по селу Котляреве у Шевченківській громаді на Миколаївщині. В результаті обстрілу виникла пожежа складського приміщення та техніки на території фермерського господарства.
Раніше повідомлялося, що російська армія атакувала Миколаївську область 5 разів вдень 2 та вночі 3 березня.