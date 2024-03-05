Росіяни атакували дві громади Миколаївській області, фото з відкритих джерел

Росіяни обстріляли Куцурубський та Очаківський райони Миколаївської області.

Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Учора, 4 березня, о 09:18 та 10:01 під ворожим артилерійським обстрілом перебувала акваторія Очаківської громади.

Також вчора о 22:49 ворог вдарив з артилерії по Куцурубській громаді.

Нагадаємо, увечері, 1 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по селу Котляреве у Шевченківській громаді на Миколаївщині. В результаті обстрілу виникла пожежа складського приміщення та техніки на території фермерського господарства.

Раніше повідомлялося, що російська армія атакувала Миколаївську область 5 разів вдень 2 та вночі 3 березня.