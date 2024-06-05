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З 2014 року Росія вбила в Україні понад 800 дітей. За час повномасштабного вторгнення окупанти вбили щонайменше 551 українську дитину, ще 1368 дітей отримали поранення.

Про це заявив Генеральний прокурор України Андрій Костін.

— Війна почалася не у 2022 році, а у 2014-му. Відтоді Росія позбавила життя понад 800 українських дітей. Ми ще не знаємо справжніх масштабів злочинів, вчинених на окупованих територіях, до яких не маємо доступу, — сказав він.

За словами генпрокурора, зараз розслідується 3 800 кримінальних проваджень. Встановлено 54 особи, які вчиняли злочини проти дітей, їм оголосили підозри. У 43 кримінальних провадженнях слідство завершене, обвинувальні вироки передали до суду. За воєнні злочини проти дітей вже засудили 31 особу.

— У справі про депортації продовжуємо щоденну співпрацю з Офісом прокурора МКС, який минулого року відкрив польовий офіс у Києві. Ми постійно обмінюємося доказами і інформацією. Видані МКС ордери на арешт − лише перший результат, — додав Андрій Костін.

Він зазначив, що у рамках національного переслідування ідентифікували 7 підозрюваних у незаконному переміщенні українських дітей. Серед них депутат російського парламенту та особа, наближена до керівника партії «Справедлива Росія».

Костін додав, що окрім покарання винних, працюють і над поверненням дітей додому.

— Міжнародна коаліція, створена з цією метою в рамках реалізації Формули миру президента Зеленського, налічує понад 36 країн і працює активно. Вже маємо результати: повернення груп дітей, — сказав генпрокурор.

Нагадаємо, що внаслідок збройної агресії РФ на Миколаївщині постраждали понад 100 дітей.