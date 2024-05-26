Пожежа у Миколаєві 25 травня. фото: ДСНС

У суботу 25 травня на території Миколаївської області загасили 20 пожеж, 6 з них у житловому секторі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС у Миколаївській області.

14 випадків — займання сухої трави, очерету та чагарників на відкритій території у Миколаєві, Миколаївському, Баштанському, Вознесенському та Первомайському районах. Загальна площа на яку розповсюдився вогонь понад 6,5 гектарів.

Пожежа у Миколаєві 25 травня. Фото: ДСНС Пожежа у Миколаєві 25 травня. Фото: ДСНС

Ще 6 пожеж виникли у житловому секторі.

«А саме: 2 — в неексплуатуємих будівлях, 2 — в господарчих спорудах, 1 у квартирі та 1 в житловому будинку», — повідомили рятувальники.

Нагадаємо, у Коблевому на Миколаївщині горіло сміттєзвалище.

Раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що майже 20 гектарів лісів на Миколаївщині потребують повного відновлення після пожеж спричинених російськими обстрілами. За даними рятувальників, загалом в області від вогню постраждало понад 150 гектар зелених масивів.