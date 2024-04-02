Протягом минулої доби російська армія з артилерії завдавала ударів по Очаківській та Куцурубській громадах Миколаївщини.
Постраждалих немає, повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що вчора, 1 квітня, о 09:15 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.
Також о 21:16 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді.
Також уночі, 2 квітня, о 03:45 внаслідок ворожого обстрілу в селі Солончаки Куцурубської громади пошкоджено житлові приватні будинки, лінію електропостачання та дротову подачу інтернету.
Нагадаємо, що вранці 29 березня під артилерійським обстрілом була Куцурубська громада. Також, вчора ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади.
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Протягом минулої доби російська армія з артилерії завдавала ударів по Очаківській та Куцурубській громадах Миколаївщини.
Постраждалих немає, повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що вчора, 1 квітня, о 09:15 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.
Також о 21:16 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді.
Також уночі, 2 квітня, о 03:45 внаслідок ворожого обстрілу в селі Солончаки Куцурубської громади пошкоджено житлові приватні будинки, лінію електропостачання та дротову подачу інтернету.
Нагадаємо, що вранці 29 березня під артилерійським обстрілом була Куцурубська громада. Також, вчора ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади.