Зеленський планує візит до Вірменії. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом відвідає Вірменію. Дата візиту остаточно не підтверджена.

Про це повідомляє Factor TV з посиланням на джерело.

За даними співрозмовника видання, зараз готується візит президента України до Вірменії, але дата візиту остаточно не підтверджена.

«Очікується, що Володимир Зеленський прибуде в Єреван у березні», – пише видання.

Тимчасовий повірений у справах України у Вірменії Валерій Лобач не підтвердив, але й не спростував цю інформацію.

Нагадаємо, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідав Німеччину. Там він зустрівся з німецьким канцлером Олафом Шольцом та німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Також 16 лютого Володимир Зеленський прилетів до Франції з візитом, його там зустрів міністр збройних сил Себастьєн Лекорню.