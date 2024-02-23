Президент України Володимир Зеленський найближчим часом відвідає Вірменію. Дата візиту остаточно не підтверджена.
Про це повідомляє Factor TV з посиланням на джерело.
За даними співрозмовника видання, зараз готується візит президента України до Вірменії, але дата візиту остаточно не підтверджена.
«Очікується, що Володимир Зеленський прибуде в Єреван у березні», – пише видання.
Тимчасовий повірений у справах України у Вірменії Валерій Лобач не підтвердив, але й не спростував цю інформацію.
Нагадаємо, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідав Німеччину. Там він зустрівся з німецьким канцлером Олафом Шольцом та німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.
Також 16 лютого Володимир Зеленський прилетів до Франції з візитом, його там зустрів міністр збройних сил Себастьєн Лекорню.
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Президент України Володимир Зеленський найближчим часом відвідає Вірменію. Дата візиту остаточно не підтверджена.
Про це повідомляє Factor TV з посиланням на джерело.
За даними співрозмовника видання, зараз готується візит президента України до Вірменії, але дата візиту остаточно не підтверджена.
«Очікується, що Володимир Зеленський прибуде в Єреван у березні», – пише видання.
Тимчасовий повірений у справах України у Вірменії Валерій Лобач не підтвердив, але й не спростував цю інформацію.
Нагадаємо, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідав Німеччину. Там він зустрівся з німецьким канцлером Олафом Шольцом та німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.
Також 16 лютого Володимир Зеленський прилетів до Франції з візитом, його там зустрів міністр збройних сил Себастьєн Лекорню.