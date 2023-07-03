Підрядна компанія «МЕГО ЛТД», яка виконує поточний ремонт проспекту Богоявленського у Корабельному районі Миколаєва, зриває строки виконання робіт.

Про це в коментарі «НикВести» повідомив директор Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Дмитро Бездольний.

Як відомо, договір на ремонт проспекту з «МЕГО ЛТД» уклали 8 травня 2023 року, а роботи компанія розпочала вже 29 травня. Підрядник повинен до серпня відремонтувати три ділянки дороги, однак вже зараз зірвав строки виконання робіт на одній з них через що «йде відставання на декілька тижнів», повідомив Дмитро Бездольний.

— По одній ділянці у нас вже стався збій. Підрядник зриває строки. Ми зібрались на нараду і винесли попередження, обговорили дотримання нових строків, – сказав він.

Це пов'язано, зокрема з тим, що до робіт підрядник залучив лише 50% дорожників та техніки від обіцяної кількості, каже директор ДЖКГ: «Ми маємо у кращому випадку половину від того, що має бути». Компанія намагалася укласти додаткову угоду на збільшення вартості ремонту на 7 мільйонів гривень, ділиться Дмитро Бездольний. Однак в Департаменті не узгодили таку пропозицію підрядника та назвали її «цілком неправомірною та безглуздою».

Водночас з підрядником уклали додаткову угоду з оновленими строками ремонту ділянок доріг: перший етап (включає одну ділянку) до 21 липня та другий етап до 15 серпня (включає дві ділянки).

— Навіть після того, як було укладено додаткову угоду на невеликий зсув строків, роботи знову тривають в незадовільному темпі. Поки строки не порушені, але все до того йде. Адже наші техспеціалісти моніторять ситуацію щодня і кажуть, що навряд чи підрядник виконає свої зобовʼязання у строк, – сказав Дмитро Бездольний.

Він також додав, що у такому випадку з підрядником можуть розірвати договір або розглянути можливість застосування штрафних санкцій.

Водночас, каже Дмитро Бездольний, у такому випадку розглядатимуть варіант внесення компанії «МЕГО ЛТД» до «чорного списку», щоб у подальшому не допускати її до участі в торгах.

— Люди повинні усвідомлювати усі відповідальність, – зазначив він.

Раніше також повідомлялося, що в Миколаєві збираються з 9,7 мільйонів гривень відремонтувати частину дороги проспекту Центрального.

Фоторепортаж

Фото: Сергій Овчаришин