Наслідки атаки РФ на Миколаїв 11 лютого. Фото: Сергій Овчаришин/«НикВести»

Сили оборони знищили у Миколаєві та області 18 «Шахедів», якими російська армія атакувала вночі, 10 лютого. Постраждали адмінбудівля, житлові будинки та автомобілі.

Про це повідомили в Миколаївськії ОВА.

Зазначається, що в ніч на 11 лютого ворог атакував місто «Шахедами». Є влучання в один із обʼєктів прибережної смуги, спалахнула пожежа, постраждав чоловік. Наразі він знаходиться під наглядом медиків. Також пошкоджень зазнали адмінбудівля, житлові будинки, автомобілі та газопровід.

Наслідки атаки РФ по Миколаєву 11 лютого. Фото: Сергій Овчаришин/«НикВести» Наслідки атаки РФ по Миколаєву 11 лютого. Фото: Сергій Овчаришин/«НикВести» Наслідки атаки РФ по Миколаєву 11 лютого. Фото: Сергій Овчаришин/«НикВести»

За словами миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича, наразі фахівці обстежують територію, а комунальні бригади завантажують будматеріали та виїжджають для допомоги жителям.

У Миколаївському районі об 11:50 та 14:06 росіяни обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також 10 лютого, о 12:30, 19:30 та сьогодні, 11 лютого, вночі, о 00:42, вдарили з артилерії по Куцурубській громаді. Внаслідок чого в селі Дмитрівка пошкодили житлові будинки. Постраждалих немає.

Наслідки атаки РФ на Миколаїв 11 лютого. Фото: Сергій Овчаришин/«НикВести»

Наслідки атаки РФ на Миколаїв 11 лютого. Фото: Сергій Овчаришин/«НикВести»

Наслідки атаки РФ на Миколаїв 11 лютого. Фото: Сергій Овчаришин/«НикВести»

Наслідки атаки РФ на Миколаїв 11 лютого. Фото: Сергій Овчаришин/«НикВести»

Наслідки атаки РФ на Миколаїв 11 лютого. Фото: Сергій Овчаришин/«НикВести»

Наслідки атаки РФ по Миколаєву 11 лютого. Фото: Сергій Овчаришин/«НикВести»

Наслідки атаки РФ по Миколаєву 11 лютого. Фото: Сергій Овчаришин/«НикВести»

Наслідки атаки РФ по Миколаєву 11 лютого. Фото: Сергій Овчаришин/«НикВести»

Наслідки атаки РФ по Миколаєву 11 лютого. Фото: Сергій Овчаришин/«НикВести»

Наслідки атаки РФ по Миколаєву 11 лютого. Фото: Сергій Овчаришин/«НикВести»

Наслідки атаки РФ по Миколаєву 11 лютого. Фото: Сергій Овчаришин/«НикВести»

Наслідки атаки РФ по Миколаєву 11 лютого. Фото: Сергій Овчаришин/«НикВести»

Наслідки атаки РФ по Миколаєву 11 лютого. Фото: Сергій Овчаришин/«НикВести»

Наслідки атаки РФ по Миколаєву 11 лютого. Фото: Сергій Овчаришин/«НикВести»

Наслідки атаки РФ по Миколаєву 11 лютого. Фото: Сергій Овчаришин/«НикВести»

Наслідки атаки РФ по Миколаєву 11 лютого. Фото: Сергій Овчаришин/«НикВести»

Наслідки атаки РФ по Миколаєву 11 лютого. Фото: Сергій Овчаришин/«НикВести»

Наслідки атаки РФ по Миколаєву 11 лютого. Фото: Сергій Овчаришин/«НикВести»

Нагадаємо, у Миколаївській області російські військові 9 та 10 лютого завдали ударів по акваторії та місту Очаків Очаківської громади, а також по селу Чорноморка Чорноморської громади. Внаслідок обстрілів пошкоджені лінії електропередач.

Атака по Миколаєву 7 лютого

Перші удару по місту пролунали близько 6-ї ранку. Як стало відомо пізніше, Миколаїв атакували «Шахедами» та ракетами.

Спочатку мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у близько 20 житлових будинків через вибухи зірвало дахи. На місце виїхали міські будівельні бригади, а мешканцям надають допомогу.

Згодом в ОВА додали, що на території інфраструктурного об’єкту внаслідок обстрілу було пошкоджено технічну споруду. Там сталася пожежа.

В ДСНС повідомили, що від них над ліквідацією наслідків працюють понад 40 рятувальників та 6 одиниць техніки.

Через ракетний удар поранень зазнав житель Миколаєва, працівник миколаївської філії «Газмережі» Леонід Глове. Чоловіка госпіталізували, але через значну кількість травм він загинув у реанімації.

Фоторепортаж «НикВести» з місця влучання доступний за посиланням.

Обстріл Миколаєва 8 лютого

Вночі 8 лютого армія РФ атакувала Миколаїв БпЛА типу Shahed 131/136. Під черговою ворожою атакою російських військових опинились комунальне та приватне підприємства, пошкоджено приватні будинки.

Внаслідок ракетної атаки у Миколаєві пошкоджено тепломережі — дев'ять житлових будинків опинилися без опалення.

У зв'язку з ліквідацією наслідків обстрілів Миколаєва, змінено рух трамваїв за маршрутами №1 та №11.