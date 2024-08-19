З кінця липня у Миколаєві проводяться роботи по оновленню тепломагістралі теплоелектроцентралі по Маріупольській. Роботи проходять на двох ділянках двома підрядними організаціями.

Про це пишуть «НикВести».

Роботи на першому пусковому комплексі по вулиці Маріупольській (Московська) від Севастопольської до Дунаєва виконує компанія «Прогрес-92». Вартість робіт згідно з договором, який уклали 30 липня, складає 28,2 мільйона гривень. Роботи мають завершити до 1 жовтня. Підрядник має дати гарантію на виконані роботи на 5 років.

Зазначимо, що ця ж компанія минулого року виконувала аналогічні роботи з реконструкції тепломагістралі на сусідній ділянці по Маріупольській на перетині з проспектом Центральним. Тоді за 22,9 мільйона гривень «Прогрес-92» замінили майже 300 метрів тепломереж.

Роботи не другій ділянці, яка проходить по вулиці П. Саксаганського (Дунаєва) до Маріупольської, виконує харківська компанія Будівельно-монтажне управління №460. Тендер «Миколаївська ТЕЦ» також провела у липні. 18 липня було укладено договір з «Будівельно-монтажним управлінням №460» на реконструкцію тепломереж за 27,3 мільйона гривень. Роботи мають виконати до 1 жовтня з гарантією 5 років.

У Миколаївській ТЕЦ розказали, що тепломагістралі, на якій зараз ведуться роботи, уже 52 роки.

«Ця тепломагістраль була введена в експлуатацію ще у 1972 році і на сьогоднішній день повністю вичерпала свій ресурс. Реконструкція теплової мережі проходить у дві черги. Перша ділянка охоплює вулицю П. Саксаганського (Дунаєва) та перетин вулиці Маріупольської. В рамках робіт фахівці демонтували пошкоджену частину старого трубопроводу та змонтували нову ділянку довжиною 48 метрів із попередньоізольованих труб діаметром Ø 500 мм. Ці заходи спрямовані на підвищення надійності теплопостачання та зменшення теплових втрат. Завдяки використанню сучасних матеріалів, новий трубопровід забезпечить більш стабільну та енергоефективну роботу системи в холодний період», - йдеться у публікації на сторінці ТЕЦ у Фейсбук.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві вулицю Дунаєва перекрили до жовтня через ремонт тепломереж.

На ще одній ділянці вулиці Пограничної у Миколаєві тимчасово введуть двосторонній рух у зв'язку з ремонтом мереж «Миколаївської ТЕЦ».

Роботи по заміні тепломереж на Маріупольській та Дунаєва, фото НикВести

Роботи по заміні тепломереж на Маріупольській та Дунаєва, фото НикВести

Роботи по заміні тепломереж на Маріупольській та Дунаєва, фото НикВести

Роботи по заміні тепломереж на Маріупольській та Дунаєва, фото НикВести

Роботи по заміні тепломереж на Маріупольській та Дунаєва, фото НикВести

Роботи по заміні тепломереж на Маріупольській та Дунаєва, фото НикВести

Роботи по заміні тепломереж на Маріупольській та Дунаєва, фото НикВести

Роботи по заміні тепломереж на Маріупольській та Дунаєва, фото НикВести

Роботи по заміні тепломереж на Маріупольській та Дунаєва, фото НикВести

Роботи по заміні тепломереж на Маріупольській та Дунаєва, фото НикВести

Роботи по заміні тепломереж на Маріупольській та Дунаєва, фото НикВести

Роботи по заміні тепломереж на Маріупольській та Дунаєва, фото НикВести

Роботи по заміні тепломереж на Маріупольській та Дунаєва, фото НикВести

Роботи по заміні тепломереж на Маріупольській та Дунаєва, фото НикВести

Роботи по заміні тепломереж на Маріупольській та Дунаєва, фото НикВести

Роботи по заміні тепломереж на Маріупольській та Дунаєва, фото НикВести

Роботи по заміні тепломереж на Маріупольській та Дунаєва, фото НикВести

Роботи по заміні тепломереж на Маріупольській та Дунаєва, фото НикВести

Роботи по заміні тепломереж на Маріупольській та Дунаєва, фото НикВести

Роботи по заміні тепломереж на Маріупольській та Дунаєва, фото НикВести

Роботи по заміні тепломереж на Маріупольській та Дунаєва, фото НикВести