Джаз на заході сонця у Миколаєві. Фото: «НикВести»

В неділю, 2 червня, на *8 ПРИЧАЛі у Миколаєві відбувся камерний джазовий концерт біля води на заході сонця.

Організаторів вдалося зібрати близько тисячі миколаївців, пишуть «НикВести».

Як розповів організатор концерту Володимир Алєксєєв, ідея провести такий захід виникла у нього ще на початку повномасштабної війни у 2022 році, однак реалізувати її вийшло тільки зараз.

— Ідея прийшла ще у 2022 році, коли розпочалася повномасштабна війна, я тут гуляв (на *8 ПРИЧАЛі, — прим.), було не багато людей і я подумав, як було б круто зробити тут якийсь камерний захід. Потім я випадково зустрівся з власником *8 ПРИЧАЛу, і він сам запропонував провести щось подібне до того, як ми робимо в ДОФі. Тож .ми вирішили так почати літо, 2 червня джаз біля води на заході сонця, — сказав Володимир Алєксєєв.

Джаз на заході сонця у Миколаєві. Фото: «НикВести»

На заході у форматі сольних виступів зіграли музиканти та солісти миколаївської групи PERFORMANCE BIG BAND: Юрій Руль, Володимир Алєксєєв, Мері Л та Сергій Чепеленко.

— Сьогодні буде грати не повністю наша група, а будуть грати наші солісти з плейбеками, будуть сольні виступи, буде такий формат фестивалю, але камерний. Як завжди ми стараємося на заході робити все красиво, атмосферно, я он квіти з дому привіз, килим, ліхтарики, щоб все було гарно, — розповів Володимир Алєксєєв.

Вхід на концерт був вільний, у форматі Free Donation. Миколаївці могли задонатити на культурні проєкти або на допомогу армії.

— 95% наших заходів без квитків, але ми даємо змогу людям задонатити а 2 напрями. Це наші культурні проєкти, куди включається обладнання, музиканти і усі витрати повʼязані з цим. У нас є банка «культурні проекти», де люди можуть на власний розсуд підтримати культурний напрямок. Також є окремий військовий напрямок. Якщо хтось хоче, може задонатити на військовий напрямок, — сказав Володимир Алєксєєв.

Музикант був вражений тим, скільки зібралося охочих послухати джаз на заході сонця. За його словами на концерт прийшло близько тисячі слухачів.

Джаз на заході сонця у Миколаєві. Фото: «НикВести»

— Ви бачите, ми в шоці що стільки людей, близько тисячі, попри те що неділя. Думаю, що все буде добре, я думаю, що будемо робити ще і в більшому форматі, — зазначив Володимир Алєксєєв.

Джаз на заході сонця у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Джаз на заході сонця у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Джаз на заході сонця у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Джаз на заході сонця у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Джаз на заході сонця у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Джаз на заході сонця у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Джаз на заході сонця у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Джаз на заході сонця у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Джаз на заході сонця у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Джаз на заході сонця у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Джаз на заході сонця у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Джаз на заході сонця у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Джаз на заході сонця у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Джаз на заході сонця у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Джаз на заході сонця у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Джаз на заході сонця у Миколаєві. Фото: «НикВести

Нагадаємо, раніше у Миколаєві на сцені концерт-холу «Юність» пройшов концерт «Романтичний джаз та рок при свічках» до Дня закоханих.