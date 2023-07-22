В Будинку офіцерів флоту, 21 липня організували джазовий фестиваль-ярмарок «Прості, як діти — 2». Гостів заходу очікувала насичена розважальна програма: виступ музикальних виконавців, творчі майстер-класи, ліплення художнього декору з глини, анімаційна програма для дітей.
Про це розповідає кореспондент «НикВести».
Як зазначає Володимир Алексєєв, минулої суботи захід викликав великий резонанс у Миколаєві.
— Попередній фестиваль-ярмарок «Прості, як діти» був роковий та попсовий, сьогодні ж джазовий. Люди дуже скучили та просили знов. І ось, ми сьогодні стартуємо з оновленою програмою, — каже він.
Під час заходу проводився збір коштів на потреби волонтерів та ЗСУ.
Зазначається, що інтерактивний захід відвідало близько чотирьохсот людей.
Візитівкою концерту став один найвідоміших гуртів з Миколаєва - Performance band. Музиканти колективу зіграли близько 20 композицій, як і патріотичних, так і сучасних.
Нагадаємо, як проходив музичний фестиваль-ярмарок: «Прості, як діти» минулого тижня.
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В Будинку офіцерів флоту, 21 липня організували джазовий фестиваль-ярмарок «Прості, як діти — 2». Гостів заходу очікувала насичена розважальна програма: виступ музикальних виконавців, творчі майстер-класи, ліплення художнього декору з глини, анімаційна програма для дітей.
Про це розповідає кореспондент «НикВести».
Як зазначає Володимир Алексєєв, минулої суботи захід викликав великий резонанс у Миколаєві.
— Попередній фестиваль-ярмарок «Прості, як діти» був роковий та попсовий, сьогодні ж джазовий. Люди дуже скучили та просили знов. І ось, ми сьогодні стартуємо з оновленою програмою, — каже він.
Під час заходу проводився збір коштів на потреби волонтерів та ЗСУ.
Зазначається, що інтерактивний захід відвідало близько чотирьохсот людей.
Візитівкою концерту став один найвідоміших гуртів з Миколаєва - Performance band. Музиканти колективу зіграли близько 20 композицій, як і патріотичних, так і сучасних.
Нагадаємо, як проходив музичний фестиваль-ярмарок: «Прості, як діти» минулого тижня.