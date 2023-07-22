В Будинку офіцерів флоту, 21 липня організували джазовий фестиваль-ярмарок «Прості, як діти — 2». Гостів заходу очікувала насичена розважальна програма: виступ музикальних виконавців, творчі майстер-класи, ліплення художнього декору з глини, анімаційна програма для дітей.

Про це розповідає кореспондент «НикВести».

Як зазначає Володимир Алексєєв, минулої суботи захід викликав великий резонанс у Миколаєві.

— Попередній фестиваль-ярмарок «Прості, як діти» був роковий та попсовий, сьогодні ж джазовий. Люди дуже скучили та просили знов. І ось, ми сьогодні стартуємо з оновленою програмою, — каже він.

Для зручності перебування відвідувачів свята організували фуд-корт з лаунж зонами та облаштували концертний простір. Завдяки цьому можливо було не тільки слухати музику, а й зручно відпочити, не виходячи з основної локації та не лишаючи дітей без нагляду.

Під час заходу проводився збір коштів на потреби волонтерів та ЗСУ. Зазначається, що інтерактивний захід відвідало близько чотирьохсот людей.

Візитівкою концерту став один найвідоміших гуртів з Миколаєва - Performance band. Музиканти колективу зіграли близько 20 композицій, як і патріотичних, так і сучасних.

Нагадаємо, як проходив музичний фестиваль-ярмарок: «Прості, як діти» минулого тижня.