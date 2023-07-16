В Будинку офіцерів флоту, 15 липня організували музичний фестиваль-ярмарок «Прості, як діти». Гостів заходу очікувала насичена розважальна програма: виступи музикальних груп, творчі майстер-класи, плетіння афрокосичок, анімаційна програма для дітлахів.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Як зазначає організатор заходу Володимир Алексєєв, на створення цього заходу його підштовхнули батьки дітей ВПО, для яких в ДОФі місяць тому створили літній табір.

— Була ідея в тому, щоб підтримати батьків та дітей ВПО, які приїхали з Херсону, з Херсонської області, Донецької, Луганської, з Ізюму. Також, дуже надихнули миколаївці, які просили під час крайнього великого заходу на 8 причалі та в соцмережах робити ще літні заходи на відкритому просторі, бо Миколаїв – велике місто, а піти нема куди, — каже Володимир Алексєєв.

Цього разу для комфортного перебування відвідувачів свята організували фуд-корт з лаунж зонами та облаштували концертний простір. Завдяки цьому можливо було не тільки слухати музику, а й зручно відпочити, не виходячи з основної локації та не лишаючи дітей без нагляду.

Родзинкою заходу стали миколаївські музиканти – гурт «Radiostars», Дмитро Скороходов, Тетяни Урсанова й Геннадій Гримов, а також один з найкращих рок-гуртів півдня України «Крила».

Під час музичного фестивалю-ярмарку було проведено аукціон з реалізації «сувенірів», привезених зі звільненого Херсона. Отримані кошти підуть на потреби ЗСУ.

Зазначається, що інтерактивний захід відвідало близько трьохсот людей.

Фото:Діана Шликова

Нагадаємо, 9 червня у Миколаєві презентували фотовиставку присвячену пам’яті бійців полку «Азов. Янголи Маріуполя», які загинули під час оборони Маріуполя.

Раніше повідомлялось, в ДОФ, 10 червня, відбувся прем’єрний показ документального фільму «Миколаїв. Смак перемоги» у межах проєкту «Міста та їхні герої», присвяченого мешканцям українських міст та селищ, що постраждали від російського вторгнення.

Перед тим, у Миколаєві відбувся показ документального проєкту «Сильні, як земля», який розповідає правду про війну та про незламність українців.