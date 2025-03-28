У Миколаєві вшанували пам'ять визволителів міста від німецько-фашистських загарбників

У Миколаєві відзначили 81-шу річницю звільнення міста від фашистських загарбників. Фото: МикВісті

Сьогодні, 28 березня, у Миколаєві відзначили 81-шу річницю звільнення міста від нацистської окупації. Вшанувати пам’ять героїв, які поклали своє життя за Україну, зібралися представники влади, ветерани та небайдужі містяни.

Офіційний захід відбувся біля меморіалу 68 десантників-ольшанців, пишуть «МикВісті».

Учасники поклали квіти до пам’ятника, вшанували загиблих хвилиною мовчання.

Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, голова Миколаївської облради Антон Табущинк. Фото: МикВісті

Міський голова Олександр Сєнкевич наголосив, що миколаївці щороку вшановують пам’ять героїв, які боролися за свободу міста, віддаючи шану тим, хто віддав своє життя за мирне майбутнє.

— Російська пропаганда постійно розповідає, що в Україні знаходяться є нацисти, які не пам’ятають свого минулого. За весь час, коли я працюю міським головою, щороку 28 березня, у День звільнення Миколаєва, ми покладали і будемо покладати квіти до могил людей, які захищали нашу державу в під час Другої світової війни, а також біля меморіального комплексу на честь десантників-ольшанців. Це є найкращим доказом, що росіяни є нацистами, які не поважають інші нації і знищують дітей та мирне населення, — сказав Олександр Сєнкевич.

Голова Миколаївської обларди Антон Табунщик, голова Миколаївської Віталій Кім, заступник голови Миколаївської ОВА Микола Марінов. Фото: МикВісті

Голова обласної військової адміністрації Віталій Кім підкреслив, що сьогодні Україна знову бореться за свою незалежність і свободу:

— Четвертий рік цю дату ми відзначаємо у боротьбі з новим ворогом – російським окупантом. Але сьогодні схиляємо голови у хвилині мовчання за тими, хто десятиліття тому здобував мир і перемогу на миколаївській землі, – зазначив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За історичними даними, Миколаїв звільнили від німецько-фашистських загарбників 28 березня 1944 року. Це стало можливим завдяки наступу радянських військ 3-го Українського фронту. Особливо важливою була операція десантників під командуванням Костянтина Ольшанського. 26 березня 55 морських піхотинців висадилися в порту Миколаєва та дві доби тримали оборону проти значно більших сил ворога. Майже всі вони загинули, але їхній подвиг допоміг радянським військам швидше звільнити місто.

На честь героїв-десантників у Миколаєві встановлено меморіальний комплекс, а дата 28 березня щороку відзначається як день визволення міста.

Секретар міськради Дмитро Фалько, голова облради Антон Табунщик, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, покладають квіти до меморіалу 68 десантників-ольшанців. Фото: МикВісті

У Миколаєві відзначили 81-шу річницю звільнення міста від фашистських загарбників. Фото: МикВісті

Представники влади та мешканці Миколаєва поклали квіти до меморіалу 68 десантників-ольшанців. Фото: МикВісті

Представники влади та мешканці Миколаєва поклали квіти до меморіалу 68 десантників-ольшанців. Фото: МикВісті

Заступник голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, заступник голови Миколаївської облради Денис Андрєєв, віцемер Антолій Петров. Фото: МикВісті

У Миколаєві відзначили 81-шу річницю звільнення міста від фашистських загарбників. Фото: МикВісті

Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, голова Миколаївської облради Антон Табущинк, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, віцегубернатор Микола Марінов та Георгій Решетілов. Фото: МикВісті

У Миколаєві відзначили 81-шу річницю звільнення міста від фашистських загарбників. Фото: МикВісті

У Миколаєві відзначили 81-шу річницю звільнення міста від фашистських загарбників. Фото: МикВісті

У Миколаєві відзначили 81-шу річницю звільнення міста від фашистських загарбників. Фото: МикВісті

Меморіал на честь 68 десантників-ольшанців у Миколаєві. Фото: МикВісті

У Миколаєві відзначили 81-шу річницю звільнення міста від фашистських загарбників. Фото: МикВісті

Меморіал на честь десантників-ольшанців у центрі Миколаєва. Фото: МикВісті

У Миколаєві відзначили 81-шу річницю звільнення міста від фашистських загарбників. Фото: МикВісті У Миколаєві відзначили 81-шу річницю звільнення міста від фашистських загарбників. Фото: МикВісті Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та його заступник Микола Марінов, секретар міськради Дмитро Фалько, голова Миколаївської облради Антон Табунщик. Фото: МикВісті У Миколаєві відзначили 81-шу річницю звільнення міста від фашистських загарбників. Фото: МикВісті У Миколаєві відзначили 81-шу річницю звільнення міста від фашистських загарбників. Фото: МикВісті У Миколаєві відзначили 81-шу річницю звільнення міста від фашистських загарбників. Фото: МикВісті У Миколаєві відзначили 81-шу річницю звільнення міста від фашистських загарбників. Фото: МикВісті У Миколаєві відзначили 81-шу річницю звільнення міста від фашистських загарбників. Фото: МикВісті У Миколаєві відзначили 81-шу річницю звільнення міста від фашистських загарбників. Фото: МикВісті

Як відомо, Комунальне підприємство «Миколаївські парки» втретє намагалось знайти підрядника, який замінить російські літери на українські на меморіальному комплексі на честь 68-ми десантників-ольшанців за 620 тисяч гривень.

Відповідно до тендерної документації підрядник повинен замінити напис російською мовою: «Вечная слава героям, павшим в боях за нашу советскую родину» на напис «Вічна слава героям, полеглим за батьківщину», а також радянську зірку та декоративний вінок із датами Другої світової війни (1939-1945 років).

Раніше, у 2024 році, аналогічні торги вже оголошували двічі, але тоді початкова сума складала 672 тисячі гривень. Однак торги не відбулися через відсутність тендерних пропозицій. Цікаво, що на відміну від попередніх спроб, у третій закупівлі змінили саму назву тендера — тепер ідеться не про «заміну напису», а про «встановлення художніх елементів з бронзи для головної стели».