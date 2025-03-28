У Миколаєві вшанували пам'ять визволителів міста від німецько-фашистських загарбників
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- Аліна Квітко
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14:53, 28 березня, 2025
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Сьогодні, 28 березня, у Миколаєві відзначили 81-шу річницю звільнення міста від нацистської окупації. Вшанувати пам’ять героїв, які поклали своє життя за Україну, зібралися представники влади, ветерани та небайдужі містяни.
Офіційний захід відбувся біля меморіалу 68 десантників-ольшанців, пишуть «МикВісті».
Учасники поклали квіти до пам’ятника, вшанували загиблих хвилиною мовчання.
Міський голова Олександр Сєнкевич наголосив, що миколаївці щороку вшановують пам’ять героїв, які боролися за свободу міста, віддаючи шану тим, хто віддав своє життя за мирне майбутнє.
— Російська пропаганда постійно розповідає, що в Україні знаходяться є нацисти, які не пам’ятають свого минулого. За весь час, коли я працюю міським головою, щороку 28 березня, у День звільнення Миколаєва, ми покладали і будемо покладати квіти до могил людей, які захищали нашу державу в під час Другої світової війни, а також біля меморіального комплексу на честь десантників-ольшанців. Це є найкращим доказом, що росіяни є нацистами, які не поважають інші нації і знищують дітей та мирне населення, — сказав Олександр Сєнкевич.
Голова обласної військової адміністрації Віталій Кім підкреслив, що сьогодні Україна знову бореться за свою незалежність і свободу:
— Четвертий рік цю дату ми відзначаємо у боротьбі з новим ворогом – російським окупантом. Але сьогодні схиляємо голови у хвилині мовчання за тими, хто десятиліття тому здобував мир і перемогу на миколаївській землі, – зазначив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За історичними даними, Миколаїв звільнили від німецько-фашистських загарбників 28 березня 1944 року. Це стало можливим завдяки наступу радянських військ 3-го Українського фронту. Особливо важливою була операція десантників під командуванням Костянтина Ольшанського. 26 березня 55 морських піхотинців висадилися в порту Миколаєва та дві доби тримали оборону проти значно більших сил ворога. Майже всі вони загинули, але їхній подвиг допоміг радянським військам швидше звільнити місто.
На честь героїв-десантників у Миколаєві встановлено меморіальний комплекс, а дата 28 березня щороку відзначається як день визволення міста.
Як відомо, Комунальне підприємство «Миколаївські парки» втретє намагалось знайти підрядника, який замінить російські літери на українські на меморіальному комплексі на честь 68-ми десантників-ольшанців за 620 тисяч гривень.
Відповідно до тендерної документації підрядник повинен замінити напис російською мовою: «Вечная слава героям, павшим в боях за нашу советскую родину» на напис «Вічна слава героям, полеглим за батьківщину», а також радянську зірку та декоративний вінок із датами Другої світової війни (1939-1945 років).
Раніше, у 2024 році, аналогічні торги вже оголошували двічі, але тоді початкова сума складала 672 тисячі гривень. Однак торги не відбулися через відсутність тендерних пропозицій. Цікаво, що на відміну від попередніх спроб, у третій закупівлі змінили саму назву тендера — тепер ідеться не про «заміну напису», а про «встановлення художніх елементів з бронзи для головної стели».
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