В Одесі планують підвищити вартість харчування у школах та дитсадках

Харчування в школах. Архівне фото «МикВісті»

В усіх Одеських дитячих садках та школах може подорожчати вартість харчування.

Таке рішення було прийнято на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради. Тепер рішення щодо підвищення цін мають ухвалити депутати під час наступної сесії міськради.

В проєкті рішення виконкому вказано, що з міського бюджету будуть відшкодовувати вартість харчування для дітей із малозабезпечених сімей, сиріт, дітей з інвалідністю та тих, хто має статус постраждалих унаслідок воєнних дій.

Для дітей віком до 4 років у дитячих садках харчування підвищиться з 61,66 гривні до 80,97 гривень, а дітей з 4 до 7 років – з 80,76 гривні до 102,58 гривень.

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Учні початкової школи продовжать отримувати сніданок за 75 гривень та обід за 86,50 гривень.

На рівні 125 гривень на день залишиться ціна харчування для дітей, які потребують безглютенового та безлактозного харчування.

У санаторіях для дітей із ранніми проявами туберкульозу харчування подорожчає зі 110, 59 до 130,59 гривень для наймолодших і з 146, 51 до 166,66 гривні для старших.

В Одеському ліцеї з військово-фізичною підготовкою вартість харчування зросте зі 198 аж до 326,68 гривень.

Нагадаємо, що у Миколаєві підвищили вартість харчування у дитсадках та школах з 1 січня 2025 року.