  • пʼятниця

    28 березня, 2025

  • 12.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 28 березня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 12.4° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі планують підвищити вартість харчування у школах та дитсадках

Харчування в школах. Архівне фото «МикВісті»Харчування в школах. Архівне фото «МикВісті»

В усіх Одеських дитячих садках та школах може подорожчати вартість харчування.

Таке рішення було прийнято на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради. Тепер рішення щодо підвищення цін мають ухвалити депутати під час наступної сесії міськради.

В проєкті рішення виконкому вказано, що з міського бюджету будуть відшкодовувати вартість харчування для дітей із малозабезпечених сімей, сиріт, дітей з інвалідністю та тих, хто має статус постраждалих унаслідок воєнних дій.

Для дітей віком до 4 років у дитячих садках харчування підвищиться з 61,66 гривні до 80,97 гривень, а дітей з 4 до 7 років – з 80,76 гривні до 102,58 гривень.

Реклама

Учні початкової школи продовжать отримувати сніданок за 75 гривень та обід за 86,50 гривень.

На рівні 125 гривень на день залишиться ціна харчування для дітей, які потребують безглютенового та безлактозного харчування.

У санаторіях для дітей із ранніми проявами туберкульозу харчування подорожчає зі 110, 59 до 130,59 гривень для наймолодших і з 146, 51 до 166,66 гривні для старших.

В Одеському ліцеї з військово-фізичною підготовкою вартість харчування зросте зі 198 аж до 326,68 гривень.

Нагадаємо, що у Миколаєві підвищили вартість харчування у дитсадках та школах з 1 січня 2025 року.

Останні новини про: Одеса

Зниклу 16-річну одеситку знайшли мертвою у Львівській області
В Одесі провели унікальну операцію на серці немовляти
Рятувальники Одещини отримали робота для ліквідації пожеж у небезпечних зонах
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві з початку року на 10% менше людей постраждало від укусів тварин

Аліна Квітко
новини

В міськздоров'я відзвітували, що «майже завершили» реорганізацію Центру соціально-значущих хвороб у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини

Декларація головного озеленювача Миколаєва: заробляє ₴90 тис., назбирав за рік $12 тис., але живе на вулиці

Катерина Середа
новини

У Миколаєві вшанували пам'ять визволителів міста від німецько-фашистських загарбників

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві вакцинація проти грипу зменшилася порівняно з 2024 роком, — Шамрай

Даріна Мельничук

Останні новини про: Одеса

Рятувальники Одещини отримали робота для ліквідації пожеж у небезпечних зонах
В Одесі провели унікальну операцію на серці немовляти
Зниклу 16-річну одеситку знайшли мертвою у Львівській області

В міськздоров'я відзвітували, що «майже завершили» реорганізацію Центру соціально-значущих хвороб у Миколаєві

Декларація головного озеленювача Миколаєва: заробляє ₴90 тис., назбирав за рік $12 тис., але живе на вулиці

1 година тому

У Миколаєві з початку року на 10% менше людей постраждало від укусів тварин

Аліна Квітко

Головне сьогодні