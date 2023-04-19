На утримання органів місцевого самоврядування та виплату заробітної плати чиновникам у цьому році з бюджету Миколаєва виділили 614,1 мільйона гривень.

Про це свідчать дані розпису бюджету Миколаєва на 2023 рік, пишуть «НикВести».

Зокрема, на утримання виконавчого комітету Миколаївської міської ради з бюджету міста виділили 176 мільйонів 694 тисячі гривень.

Крім того, на утримання співробітників адміністрацій районів з бюджету міста було виділено 79 мільйонів 296 тисяч гривень :

Адміністрація Заводського району – 21 мільйон 944 тисячі гривень;

Адміністрація Центрального району – 21 мільйон 8 тисяч гривень;

– 21 мільйон 8 тисяч гривень; Адміністрація Інгульского району – 19 мільйонів 910 тисяч гривень;

Адміністрація Корабельного району – 16 мільйонів 335 тисяч гривень.

Між департаментами та управліннями міськради кошти були розподілені наступним чином:

Департамент праці та соцзахисту населення – 65 мільйонів 197 тисяч гривень;

Департамент житлово-комунального господарства – 30 мільйонів 902 тисячі гривень;

Департамент фінансів – 16 мільйонів 938 тисяч гривень;

Департамент з надання адміністративних послуг – 29 мільйонів 811 тисяч гривень;

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій – 7 мільйонів 419 тисяч гривень;

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції – 11 мільйонів 125 тисяч гривень;

Управління освіти – 7 мільйонів 527 тисяч гривень;

Управління охорони здоров’я – 5 мільйонів 575 тисяч гривень;

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини – 3 мільйони 809 тисяч гривень;

Управління у справах фізичної культури і спорту – 2 мільйони 514 тисяч гривень;

Департамент архітектури та містобудування – 10 мільйонів 579 тисяч гривень;

Управління земельних ресурсів – 11 мільйонів 348 тисяч гривень;

Управління комунального майна – 6 мільйонів 793 тисячі гривень;

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення – 8 мільйонів 98 тисяч гривень;

Управління капітального будівництва – 16 мільйонів 838 тисяч гривень;

Управління державного архітектурно-будівельного контролю – 6 мільйонів 386 тисяч гривень.

Якщо підсумувати загальну суму, то один робочий день посадовців мерії Миколаєва коштує 1 мільйон 682 тисячі гривень.

Раніше, у Миколаївській міській раді відмовилися надати інформацію про заробітну плату за грудень 2022 року держслужбовців та комунальних підприємств, пояснивши це «обставинами непереборної сили», що виникли через початок повномасштабної війни в Україні. Мер Миколаєва Олександр Сенкевич в інтерв'ю виданню «Країна» заявив, що його заступники зараз одержують зарплату близько 45 тисяч гривень.

Слід зазначити, що з кожним роком витрати на утримання апарату міськради зростають. Наприклад, у бюджеті на 2020 рік на виплату зарплати виділялось 308 мільйонів гривень, а вже у 2021 році на цю ж статтю витрат було закладено вже 440 мільйонів гривень.

Крім того, згідно у 2018-2020 Південний офіс Держаудитслужби проводив аудит бюджету Миколаєва з 2018 року по 31 березня 2021 року. Згідно з висновками аудит служби видатки з бюджету Миколаєва на утримання органів місцевого самоврядування становили 838,4 мільйона гривень, із яких 713,7 мільйона витратили на зарплати.