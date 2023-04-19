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На утримання органів місцевого самоврядування та виплату заробітної плати чиновникам у цьому році з бюджету Миколаєва виділили 614,1 мільйона гривень.
Про це свідчать дані розпису бюджету Миколаєва на 2023 рік, пишуть «НикВести».
Зокрема, на утримання виконавчого комітету Миколаївської міської ради з бюджету міста виділили 176 мільйонів 694 тисячі гривень.
Крім того, на утримання співробітників адміністрацій районів з бюджету міста було виділено 79 мільйонів 296 тисяч гривень :
Між департаментами та управліннями міськради кошти були розподілені наступним чином:
Якщо підсумувати загальну суму, то один робочий день посадовців мерії Миколаєва коштує 1 мільйон 682 тисячі гривень.
Раніше, у Миколаївській міській раді відмовилися надати інформацію про заробітну плату за грудень 2022 року держслужбовців та комунальних підприємств, пояснивши це «обставинами непереборної сили», що виникли через початок повномасштабної війни в Україні. Мер Миколаєва Олександр Сенкевич в інтерв'ю виданню «Країна» заявив, що його заступники зараз одержують зарплату близько 45 тисяч гривень.
Слід зазначити, що з кожним роком витрати на утримання апарату міськради зростають. Наприклад, у бюджеті на 2020 рік на виплату зарплати виділялось 308 мільйонів гривень, а вже у 2021 році на цю ж статтю витрат було закладено вже 440 мільйонів гривень.
Крім того, згідно у 2018-2020 Південний офіс Держаудитслужби проводив аудит бюджету Миколаєва з 2018 року по 31 березня 2021 року. Згідно з висновками аудит служби видатки з бюджету Миколаєва на утримання органів місцевого самоврядування становили 838,4 мільйона гривень, із яких 713,7 мільйона витратили на зарплати.
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На утримання органів місцевого самоврядування та виплату заробітної плати чиновникам у цьому році з бюджету Миколаєва виділили 614,1 мільйона гривень.
Про це свідчать дані розпису бюджету Миколаєва на 2023 рік, пишуть «НикВести».
Зокрема, на утримання виконавчого комітету Миколаївської міської ради з бюджету міста виділили 176 мільйонів 694 тисячі гривень.
Крім того, на утримання співробітників адміністрацій районів з бюджету міста було виділено 79 мільйонів 296 тисяч гривень :
Між департаментами та управліннями міськради кошти були розподілені наступним чином:
Якщо підсумувати загальну суму, то один робочий день посадовців мерії Миколаєва коштує 1 мільйон 682 тисячі гривень.
Раніше, у Миколаївській міській раді відмовилися надати інформацію про заробітну плату за грудень 2022 року держслужбовців та комунальних підприємств, пояснивши це «обставинами непереборної сили», що виникли через початок повномасштабної війни в Україні. Мер Миколаєва Олександр Сенкевич в інтерв'ю виданню «Країна» заявив, що його заступники зараз одержують зарплату близько 45 тисяч гривень.
Слід зазначити, що з кожним роком витрати на утримання апарату міськради зростають. Наприклад, у бюджеті на 2020 рік на виплату зарплати виділялось 308 мільйонів гривень, а вже у 2021 році на цю ж статтю витрат було закладено вже 440 мільйонів гривень.
Крім того, згідно у 2018-2020 Південний офіс Держаудитслужби проводив аудит бюджету Миколаєва з 2018 року по 31 березня 2021 року. Згідно з висновками аудит служби видатки з бюджету Миколаєва на утримання органів місцевого самоврядування становили 838,4 мільйона гривень, із яких 713,7 мільйона витратили на зарплати.