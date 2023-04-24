В унікальному для Миколаєва відділенні нейрохірургії в Лікарні швидкої медичної допомоги залишилася лише половина нейрохірургів. При цьому пішли лікарі, які могли самостійно виконувати операції.

Про це йде мова у спецрепортажі «НикВести» з лікарні.

Хірург Валерій Сербенюк розповів журналістам, що з лікарні пішли нейрохірурги, які мали відповідні категорії для проведення операцій та прийняття рішень щодо лікування хворих. За його словами, на сьогоднішній день навіть завідуючий відділення є лікарем 2-ї категорії, який не має права брати на себе таку відповідальність.

— Немає вже нейрохірургії. Тому що ті спеціалісти, які не тільки юридично, а й морально мали право приймати рішення щодо лікування хворих, щодо операцій, вони пішли. Їх немає. Скоропад — чудовий лікар, його підставили, він поїхав до Тернополя. Пішли три лікарі, які могли оперувати та щось робити. На сьогоднішній день, відділенням завідує лікар 2-ї категорії, котрий не має ані юридичного, ані морального права приймати рішення, — сказав Валерій Сербенюк.

Валерій Сербенюк

Головний лікар закладу Олександр Дем’янов підтвердив, що відділення недоукомплектоване лікарями — там залишилася половина нейрохірургів. Також зменшилася кількість лікарів, які можуть виконувати операції.

— В нас у нейрохірургії зараз залишилося шість нейрохірургів з 12. Якщо вам скажу зараз, що нейрохірурги живуть у відділенні — я не помилюся, — сказав він.

За його словами, лікарі залишили заклад, оскільки поїхали до своїх родин в інші регіони.

Олександр Дем’янов

— Коли були найважчі часи, коли ми отримували по 70-50 постраждалих за певний проміжок часу, тоді вони дійсно були з нами. Але коли ситуація трохи стабілізувалася, так вийшло, що десь далеко були сім’ї. Вони вже скучили і захотіли їх побачити, — сказав Олександр Дем’янов.

Відзначимо, що начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської міськради Ірина Шамрай раніше в коментарі «НикВести» заявляла, що, на її думку, ЛШМД повинна підсилювати нейрохірургічне відділення, оскільки воно є унікальним у місті. Також вона розповідала, що сьогодні воно приймає пацієнтів не тільки з Миколаєва, а й з Херсону.

Нагадаємо, 31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря ЛШМД Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників через скорочення фінансування лікарні з боку Національної служби здоров’я України.

Реагуючи на цю публікацію, чиновники почали масово заявляти про те, що це не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій, у міськздраві сказали, що це не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак запевняння чиновників про те, що скорочення медперсоналу лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) Миколаєва стосується не працюючих лікарів, а лише вакансій, виявились неправдою.

Головний лікар Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем’янов розповів, як приймалося рішення про скорочення ставок у закладі та чому вважає «оптимізацію» лікарні правильною.

Також медичний персонал лікарні, яким на 25% скорочують заробітну плату, розповіли, як цілодобово лікували важкопоранених людей у перші місяці війни.

При цьому депутатка Миколаївської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Алла Воробйова заявила, що майже у всіх лікарнях області відбувається вимушене скорочення штату медичних працівників. Причиною вона назвала зменшення фінансування Нацслужбою здоровʼя України.

А колишня головлікарка обласної інфекційної лікарні, депутат облради Світлана Федорова впевнена, що скорочення в ЛШМД Миколаєва — наслідок неефективного керівництва головного лікаря та управлінь охорони здоров'я. Вона назвала його геноцидом проти народу та фахівців.