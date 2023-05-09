Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» придбає новий мінівен, щоб возити іноземних партнерів, які приїжджають до міста.

Про це заявив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич у коментарі журналістам, пишуть «НикВести».

— У нас велика кількість іноземних делегацій приїжджає, які потягом прибувають в Одесу. І ми зіткнулися з тим, що нам цих іноземних партнерів треба привозити сюди, відвозити назад. Возити їх у кузові «Газелі» не дуже приємно або використовувати декілька машин тих, які у нас є. Я, наприклад, віддаю машину міського голови, яка використовується мною, для того, щоб відвозити людей. Якщо більше трьох приїжджає, то потрібно дві машини надсилати. І взагалі, для прийому іноземних делегацій нам потрібен «цивілізований» бусик, щоб можна було людей відвозити, привозити, возити по місту, — сказав Олександр Сєнкевич.