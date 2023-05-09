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Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» придбає новий мінівен, щоб возити іноземних партнерів, які приїжджають до міста.
Про це заявив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич у коментарі журналістам, пишуть «НикВести».
— У нас велика кількість іноземних делегацій приїжджає, які потягом прибувають в Одесу. І ми зіткнулися з тим, що нам цих іноземних партнерів треба привозити сюди, відвозити назад. Возити їх у кузові «Газелі» не дуже приємно або використовувати декілька машин тих, які у нас є. Я, наприклад, віддаю машину міського голови, яка використовується мною, для того, щоб відвозити людей. Якщо більше трьох приїжджає, то потрібно дві машини надсилати. І взагалі, для прийому іноземних делегацій нам потрібен «цивілізований» бусик, щоб можна було людей відвозити, привозити, возити по місту, — сказав Олександр Сєнкевич.
Він додав, що автівку доручили придбати «Миколаївелектротрансу», оскільки КП має відповідні коди підприємницької діяльності, а мерія наразі закупає машини тільки для військових.
Як повідомлялося раніше, комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» оголосило тендер на придбання мінівену за 1,8 мільйона гривень. Придбати хочуть автомобіль Peugeot Traveller Business або його еквівалент 2023 року виробництва, розрахований на 8-9 місць з типом палива — дизель євро-6.
Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» придбає новий мінівен, щоб возити іноземних партнерів, які приїжджають до міста.
Про це заявив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич у коментарі журналістам, пишуть «НикВести».
— У нас велика кількість іноземних делегацій приїжджає, які потягом прибувають в Одесу. І ми зіткнулися з тим, що нам цих іноземних партнерів треба привозити сюди, відвозити назад. Возити їх у кузові «Газелі» не дуже приємно або використовувати декілька машин тих, які у нас є. Я, наприклад, віддаю машину міського голови, яка використовується мною, для того, щоб відвозити людей. Якщо більше трьох приїжджає, то потрібно дві машини надсилати. І взагалі, для прийому іноземних делегацій нам потрібен «цивілізований» бусик, щоб можна було людей відвозити, привозити, возити по місту, — сказав Олександр Сєнкевич.
Він додав, що автівку доручили придбати «Миколаївелектротрансу», оскільки КП має відповідні коди підприємницької діяльності, а мерія наразі закупає машини тільки для військових.
Як повідомлялося раніше, комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» оголосило тендер на придбання мінівену за 1,8 мільйона гривень. Придбати хочуть автомобіль Peugeot Traveller Business або його еквівалент 2023 року виробництва, розрахований на 8-9 місць з типом палива — дизель євро-6.