Ірина Шамрай, начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва

Факт використання керівником пологового будинку №3 Миколаєва Олегом Іщенком автомобіля «швидкої» у власних особистих цілях, який зафіксували кореспонденти «НикВести» у квітні, це не перший подібний випадок зловживання у медзакладах Миколаєва.

Про це сказала начальниця управління охорони здоров’я Миколаєва Ірина Шамрай сьогодні, 10 травня, у коментарі «НикВести».

Вона зазначила, що негативно ставиться до таких випадків. Проте, за її словами, пологовий будинок №3 використовує даний автомобіль «швидкої допомоги» як службовий, оскільки інших у медзакладу немає.

— Кожен керівник закладу несе відповідальність за роботу свого закладу. Керівник закладу — це не хірург, який повинен зайти о восьмій годині на роботу та о п’ятій годині вечора закінчити свою роботу. В основному, наші керівники закладів суміщають як спеціалісти, достатньо висококласні спеціалісти. Ставлюсь до використання транспорту в особистих цілях негативно. Але якщо керівник закладу їздить на роботу на велосипеді, на роботі у нього є єдиний транспорт, тому що весь непридатний транспорт, який був, ми за дорученням адміністрації міської ради списали, - зазначила Ірина Шамрай.

Миколаїв минулого року отримав 39 автомобілів «швидкої допомоги» в рамках гуманітарної допомоги для лікарень міста, які використовують в цілях закладів.

— Він має автомобіль, це не «швидка допомога», у нас «швидка допомога» — це обласний заклад, медицина катастроф, яка сьогодні працює на виклики пацієнтів. Усі машини, які ми отримали — 39 машин по гуманітарній допомозі для лікувальних закладів Миколаєва, використовуються в цілях закладу, якщо у нього є можливість перевезення пацієнтів, вирішення якихось питань закладу, — каже чиновниця.

Ірина Шамрай зазначила, що міська влада провела розслідування щодо даного факту, були отримані пояснення та виданий черговий організаційний наказ по пологовому будинку. Вона зазначила, що такі випадки були раніше, та порадила керівникам медзакладів використовувати для робочих зустрічей не ресторани, а інші місця.

— Керівник 3-го пологового будинку скористався транспортом в робочий час. Єдине, що локація була вибрана неправильно. Ми провели розслідування, взяли пояснення з усіх, написали організаційний наказ в черговий раз по закладу. У нас були раніше такі випадки, коли були такі ситуації. Було ще раз наголошено, що якщо ви хочете зустрітися з депутатами, це їхня робота, це входить до їх функціональних та посадових обов’язків — залучення коштів, зустрічі з волонтерськими організаціями, з благодійними організаціями, яких у нас дуже багато є, і ми зустрічаємось з ними. То єдине, то, будь ласка, проводьте це в таких місцях, які не будуть викликати резонанс. А те, що він може скористатися в службових цілях транспортом, який є на балансі лікарні - будь ласка, користуйтеся, - сказала Ірина Шамрай.

Зазначимо, що директор пологового будинку №3 Миколаєва Олег Іщенко використав автомобіль швидкої допомоги, переданий закладу як гуманітарка, щоб поїхати до ресторану на зустріч з колегою. У коментарі «НикВести» він повідомив, що це було вперше, оскільки йому дуже треба було провести розмову з колегами, яка направлена на покращення якості медичного обслуговування в місті. Директор пологового додав, що керівник закладу може користуватися будь-якою машиною, якщо потрібно щось терміново зробити. Водночас про що саме йшла мова у закладі Олег Іщенко відмовився розповісти.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що «провів бесіду» з директором пологового будинку №3 Олегом Іщенком, який використав гуманітарну «швидку» для зустрічі з колегою у ресторані.

Директор Миколаївського пологового будинку №3 Олег Іщенко вимагає вибачень від головного редактора «НикВести» Олега Деренюги, який зафільмував, як той використав гуманітарну «швидку» для зустрічі з колегою у ресторані.