Всесвітньо відомий американський гурт Imagine Dragons зняли кліп у зруйнованому російськими обстрілами селі Новогригорівка Миколаївської області.

У ньому гурт розповів історію 14-річного Сашка, який з родиною втратили усе через російський тероризм та займалися волонтерством. Відео кліпу опубліковане YouTube-каналі гурту.

Кліп був знятий на пісню Crushed, що в перекладі з англійської означає «розстрощений».

Протягом всього відеоряду шанувальникам гурту показували кадри зі зруйнованого села Новогригорівка та знайомили з головним героєм. Кліп був знятий, щоб підтримати напрям «Відбудова України».

У ролику показали будинок Сашка та його вбитих сусідів, а також розповіли, як школяр ховався в бомбосховищі. Дитина, яка пережила пекло, ніби провела глядачам екскурсію по зруйнованій школі, бібліотеці та вулицям, де з землі стирчать ракети.

— Це Саша. Йому 14 років. Його село було окуповане 5 місяців. Тут нічого не залишилося. Саша пережив обстріл, сховавшись у сховищі під землею. Його сусіди не вижили. Передню частину його будинку зруйнували. Саша і його сімʼя втратили все. Його історія виживання одна з тисяч. Ми єднаємося з нашими українськими друзями. Ми любимо та підтримуємо всіх вас, – розповідається протягом пісні.

За словами артистів, у селі, куди тільки нещодавно вперше повернувся школяр, досі немає електрики та інших необхідних комунікацій.

— Історія Сашка розриває серце, як і тисячі подібних історій людей, що відчайдушно потребують допомоги. Навіть сьогодні сім’я Сашка живе без електропостачання та не може користуватись жодними іншими комунальними послугами. Ми сподіваємося, що люди скористаються можливістю зробити внесок через UNITED24 та поділяться інформацією задля відбудови України, — прокоментував Ден Рейнольдс, фронтмен гурту.

Раніше «НикВести» повідомляли, що дорога до села Новогригорівка Шевченківської громади вкрита суцільними кратерами, поряд з селом проходила лінія фронту, а у місцевій лісосмузі російська армія облаштувала свої тимчасові позиції.