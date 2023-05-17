Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області (реформована САД, — прим.) оголосила тендер на капітальний ремонт мосту під селом Калинівка.

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Орієнтована вартість капремонту шляхопроводу через залізничні колії по трасі Т-15-08 «Калинівка – Снігурівка» становить 220 мільйонів 478 тисяч 809 гривень. Аукціон запланований на 1 червня. Переможець повинен буде виконати роботи до 30 червня наступного року.

Протяжність ділянки автомобільної дороги становить пів кілометра, транспортної споруди — 45,06 погонних метрів.

Підрядник має, зокрема, встановити нові опори, залізобетонний прогон, облаштувати систему водовідведення, дорожнє полотно, встановити бар’єри, дорожній знаки, облаштувати під’їзди до мосту.

Гарантійні терміни експлуатації конструктивних елементів за результатами виконаних робіт мають становити не менше ніж 80 років для прогону та 100 років для опор. Гідроізоляція, захист від корозії мають протриматися мінімум 15 років, а деформаційні шви, система водовідведення, з’єднання мосту з насипом — щонайменше 20 років.

Відзначимо, що міст під Калинівкою, яка розташована у 12 кілометрах від Миколаєва, було підірвано 2 березня 2022 року під час чергової хвилі наступу росіян, аби перерізати їм підхід до міста. У момент підриву на мосту знаходився ворожий танк.

Раніше Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області оголосила торги на проведення робіт з будівництва нового мосту у Вознесенську, який був зруйнований минулого року під час боїв з російськими військами за місто. Очікувана вартість робіт, які планується виконати до кінця серпня 2024 року, становить 449 мільйонів гривень.