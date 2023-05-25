Миколаївський глиноземний завод та державне підприємство «Зоря» готуються до поступового відновлення роботи.

Про це під час брифінгу розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За слова очільника ОВА, у найближчому часі обидва підприємства очікують позитивні зміни. Конфіскований у російського олігарха Олега Дерипаски Миколаївський глиноземний завод проходить процедуру приватизації.

«МГЗ дійсно передають у державну власність. Наразі з цього питання робота ведеться. Завдання стоїть, воно вже відпрацьовано із міжнародним інвестором, щодо відновлення роботи, щоб люди отримували зарплатню і у ланцюгу роботи не було російського. Це питання дійсно прораховано, але потрібно дочекатися рішення апеляційного суду і менеджементу. Над цим працюють вже півроку і є гарні новини, але про це згодом», - сказав Віталій Кім.

Також наразі обговорюється питання щодо завантаженості роботою ще одного великого підприємства Миколаєва - ДП «Зоря-Машпроєкт».

«Щодо Зорі. На минулому тижні обговорював це питання у Києві щодо завантаження роботи, бо люди на простої. Це дуже гостре питання щодо завантаження роботи, воно на разі обговорюється у оборонпромі та у Мінобороні. Думаю, місяці три і ми зможемо говорити про плани на майбутнє», - додав він.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо передачі у державну власність України підприємств, які належали російському олігарху Олегу Дерипасці, зокрема, Миколаївського глиноземного заводу.

Як відомо, ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» є одним із найбільших забруднювачів атмосферного повітря в області. Протягом 2021 року підприємством викинуто в атмосферу 2672,7 тонн забруднюючих речовин, що на 140,9 тонн більше, ніж у 2020 році. Основні забруднюючі речовини, які викидалися підприємством 2021 року: сполуки азоту - 1345,1 т, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок - 756,6 т, оксид вуглецю - 316,7 т, метали та їх сполуки - 234,8 т.