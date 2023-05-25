Силові та правоохоронні структури зараз пильно слідкують за витрачанням бюджетних коштів органами місцевого самоврядування на Миколаївщині. Тому в подальшому на чиновників можуть бути заведені нові кримінальні справи.

Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім на пресконференції 24 травня, пишуть «НикВести».

Наразі посилений контроль запроваджено у містах області, відзначив він.

— І Миколаїв, і Первомайськ, і Вознесенськ, і Очаків — не виключення. Будуть справи (кримінальні, — прим.), тому що наші силові структури зараз приділяють увагу тому, як, хто витрачає кошти. Красти не можна нікому, — сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, Жовтневий районний суд Миколаївської області обрав запобіжний захід посадовцям Вознесенської міської ради, яких затримано через підозру у закупівлі за завищеними цінами – їх арештували з можливістю внесення застави.

Як відомо, підозрювані, діючи за попередньою змовою між собою та зловживаючи службовим становищем, забезпечили проведення виконавчим комітетом Вознесенської міської ради закупівлю напівпричепів, без використання електронної системи закупівель «Prozorro» за завищеними цінами. Серед затриманих — заступник міського голови Вознесенська Андрій Жуков.

Також нещодавно до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна було засуджено головного бухгалтера управління Первомайської міської ради, яка заволоділа бюджетними коштами у сумі майже 8 мільйонів гривень.