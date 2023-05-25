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Комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» оголосило тендер на капітальний ремонт тепломережі по вулиці Артилерійській за 5,2 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Орієнтовна ціна робіт — 5 мільйонів 235 тисяч 19 гривень. Початок аукціону запланований на 2 червня. Переможець має виконати роботи до кінця літа поточного року. Зокрема мова йде про демонтаж тепломережі та прокладання 830 метрів труб.

Гарантійний строк на всі роботи повинен складати не менше 10 років.

Нагадаємо, фахівці підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» системно готуються до опалювального сезону та замінюють старі мережі, щоб наступної зими безперебійно подавати тепло до житлових будинків та соціальних об‘єктів. Працюють у всіх районах, де є котельні підприємства.