Дорожники завершують реконструювати зруйнований міст на «дорозі життя» Одеса – Мелітополь – Новоазовськ. Це дозволить відновити повноцінне транспортне сполучення між Херсоном та Миколаєвом.

Про це повідомив у Facebook перший заступник Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Андрій Івко.

Він зазначив, що зараз на цій ділянці траси функціонує тимчасова переправа, однак вона не здатна забезпечити логістичні потреби деокупованого правобережжя Херсонщини.

— Це перше капітальне відновлення транспортної інфраструктури в Херсонській області. За допомогою реконструкції мосту забезпечуємо безперешкодний проїзд вантажного транспорту. Замість зруйнованої споруди влаштовуємо міст на опорах-трубах з гофрованої сталі. Це швидка та надійна методика будівництва, яка в Україні широко застосовується, — зазначив Андрій Івко.

Новий міст матиме 4 смуги руху. Також будуть встановлені усі потрібні елементи для безпеки руху. Наразі конструкція мосту вже готова. Основою стали три 45-метрові труби. Також дорожники завершили влаштовувати нове покриття.

Залишилося встановити металеве огородження, нанести дорожню розмітку, і встановити дорожні знаки. Відкрити рух мостом планують вже у червні.

Нагадаємо, що реконструкція зруйнованого залізобетонного мосту на трасі М-14 «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ» стартувала у березні цього року.

Також нагадаємо, в 2023 році планують капітально відремонтувати два мости біля деокупованої Снігурівки на Миколаївщині. Вартість робіт складає 300 мільйонів 792 тисячі 500 гривень.

Як відомом, у листопаді 2022 року російські окупанти намагалися уповільнити просування ЗСУ. Для цього загарбники зруйнували щонайменше 11 мостів та переправ у Херсонській області. Зокрема, міст при виїзді зі Снігурівки у бік Херсону.