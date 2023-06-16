На Миколаївщині прокуратура через суд вимагає повернути у державну власність чотири земельні ділянки Національного парку «Бузький Гард».

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури.

Вказані ділянки загальною площею 8 гектарів незаконно передали чотирьом громадянам для сільськогосподарських потреб.

— Прокуратурою встановлено, що Головне управління Держгеокадастру у Миколаївській області, всупереч вимогам діючого природоохоронного законодавства, незаконного передало у власність громадянам земельні ділянки природно-заповідного фонду площею по 2 га кожному для ведення особистого селянського господарства, - повідомляє прокуратура.

Як відомо, передача земель природно-заповідного фонду у приватну власність заборонена законом. До того ж Національний природний парк «Бузький Гард» є об’єктом Смарагдової мережі Європи.

Нагадаємо, у Миколаєві державі вимагають повернути землі лісу, які міськрада незаконно передала під забудову. Мова йде про земельну ділянку урочища «Варварівське», площею 880 квадратних метрів та вартістю 2,4 мільйона гривень.

До того повідомлялося, що Миколаєву повернули зелену зону біля автовокзалу, де планували будувати ТЦ.