Попри введений воєнний стан, кількість злочинів в інтернеті у Миколаївській області зросла. З початку 2023 року близько 2 тисяч мешканців зіштовхнулися із проблемою кібершахрайства.

Про це на брифінгу Нацполіції розповіла начальниця відділу протидії кіберзлочинам у Миколаївській області Ганна Забєліна, повідомляє кореспондент «НикВести».

Неодноразово правоохоронні органи отримують скарги про різні махінації та обманні схеми, вагома частина яких стосується воєнних злочинів.

– Тільки 3% звернень пов'язані з кібершахрайствами, але не варто забувати, що ми живемо у воєнний час, де більшість звернень військові, – зазначила Ганна Забєліна.

За словами начальника відділу, з початку повномасштабного вторгнення змінилася тенденція шахрайств. Адже близько 1% шахраїв перебувають за кордоном і вчиняють злочини щодо своїх співгромадян. Нерідко на аналогічні схеми ведуться люди похилого віку, які не ознайомлені з правилами кібергігієни.

— Зменшилася кількість звернень щодо онлайн комерції, але значно зросла кількість звернень щодо фішингу та вишингу. Це виманювання персональних даних або реквізитів банківської картки телефоном. Вішинг це те саме, що й фішинг, тільки телефоном, – повідомила вона.

Крім того, представники кіберполіції зазначають, що шахраї змістили фокус і тепер частіше можна зустріти афери через фінансові збори та волонтерську діяльність.

— Після початку повномасштабного вторгнення з'явилися донати, соціальна допомога, ВПО, оренда житла, коли люди переміщалися вимушено. Звичайно, зростає кількість шахраїв схем, що розробляються, збільшується ошуканих, зростає процент за кількістю звернень, - підсумував старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам у Миколаївській області Максим Гусар.

Нагадаємо, раніше кіберполіція викрила злочинну групу, яка за допомогою фішингу привласнила понад 2 мільйони гривень.

До того ж, правоохоронці затримали 26-річного мешканця Миколаївщини, який, прикриваючись назвою відомого благодійного фонду, обікрав українців на понад 1 мільйон гривень. Псевдоволонтер публікував у YouTube-канал ролики про збори на потреби ЗСУ. В описі відео чоловік вказував свої реквізити для перерахування коштів.