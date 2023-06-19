Станом на 19 червня на території Миколаївської області холери не зафіксовано.

Про це під час брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар Миколаївської області Володимир Клочко, передає кореспондент «НикВести».

За його словами, з момент підриву дамби Каховської ГЕС спеціалісти відібрали вже 115 проб води у Миколаївській області, 57% з яких – містять холероподібний вібріон. Це означає, що самої інфекції у воді ще немає, але вже створені для цього умови, пояснює головний санлікар області.

— На сьогоднішній день ніякої холери поки що не виявлено. Те, що у нас відбувається зі знахідками холероподібного вібріона – це індикатор, що така можливість є і холера може розповсюджуватися, оскільки для неї створені всі умови. Центр контроля профілактики постійно моніторить річки, – сказав Володимир Клочко.

Він також нагадав, що в області й у довоєнний час раз на два-три роки знаходили холеру: «Тому що Миколаївська область знаходиться у першій групі по небезпеці щодо прояву холерної інфекції».

Як відомо, що через руйнування Каховської ГЕС зруйновано точку забору з Дніпра, яка забезпечувала водопостачання Миколаєва.

На брифінгу 6 червня голова Миколаївської ОВА говорив, що за 10 днів у Миколаєві має покращитися якість води. На його думку, підняття рівня річок, з яких здійснюється водозабір для Миколаєва мало позитивно вплинути на якість води.

Після чого Кабмін виділив 120 мільйонів гривень для забезпечення жителів Миколаєва питною водою. З приводу цього заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що наразі розглядаються три можливі варіанти подачі води місту. Водночас він додав, що до закінчення бойових дій на півдні в Миколаєві не зможуть відновити повноцінне водопостачання питної води.