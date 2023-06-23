На Миколаївщини у результаті підриву Каховської ГЕС без джерела води залишилося 350 тисяч гектарів зрошувальних земель.

Про це розповів народний депутат України від партії «Слуга народу» Артем Чорноморов на нараді з головами територіальних громад Вознесенського району у четвер, 22 червня.

За його словами, після підриву ГЕС Інгулецька зрошувальна система, яка проходить по території Баштанського району, залишилась без води. Раніше вода подавалась до р. Інгулець з річки Дніпро, далі в магістральні канали.

— Це був унікальний природній екоклімат. Що саме зараз відбуватиметься, тільки Богу відомо. Зараз клімат став жаркішим і водопостачання повністю зникло, і циркуляція води та водної пари в тому регіоні. Коли було зрошення 350 га землі, вода випаровувалася і був певний мікроклімат, — розповів він.

Нагадаємо, що на території Миколаївської області під час тимчасової окупації війська Росії ховалися в зрошувальних системах та використовували їх плити для свого укриття.

Також повідомлялося, що Верховна Рада підтримала за основу законопроект №7577, яким вводяться механізми для швидкого відновлення та розбудови знищених чи застарілих зрошувальних систем. Це допоможе не допустити ситуації, коли внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС та знищення водосховища щонайменше півмільйона гектарів земель залишаться без поливу і перетворяться на пустелі.