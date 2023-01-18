На территории Николаевской области во время временной оккупации войска России прятались в оросительных системах и использовали плиты для своего укрытия.

Об этом пишут «НикВести» со ссылкой на гендиректора компании «Agrofusion» Сергея Сипко и главу Снегиревской военной администрации Ивана Кухту.

В частности, директор компании «Agrofusion» Сергей Сипко на встрече представителей Дании и Украины по поводу планирования дальнейшего восстановления Николаева и области обратил внимание на то, что в Николаевской области, в частности, на деоккупированных территориях, помимо трудностей по разминированию полей есть проблема с системой орошения.

— Нашу систему орошения оккупанты использовали для обустройства своих окопов. Если бы мы могли в этом году запустить Ингулецкую систему – это был бы хороший толчок для развития региона, – констатировал Сергей Сипко.

Сергей Сипко

Ранее глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта заявлял, что большинство поврежденных каналов орошения не были проинспектированы из-за того, что до сих пор в Николаевской области остается много заминированных мест.

— Оросительная система для Николаевской области очень важна. Многие насосные станции были разрушены как с РСЗО, так и разворованы рашистами. Именно центральный магистральный канал был частично поврежден, они (оккупанты, – прим.) с него плиты сняли на свои укрытия и сделали норы там, как крысы, и прятались в этих канавах. Большинство каналов еще не проинспектировано, мы не разрешаем сотрудникам управлению каналов реки Ингулец туда ездить, потому что очень много заминированных мест и там опасно, – рассказал Иван Кухта в ноябре в интервью на телеканале НИС-ТВ.

Иван Кухта добавил, что после инспекции всей оросительной системы ее будут пытаться запустить уже этой весной.

— Надеюсь, что мы запустим оросительную систему весной, я бы очень этого хотел. Может, не в полной мере, но я думаю, что она заработает, – добавил он.