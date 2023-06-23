Нардеп Артем Чорноморов анонсував відкриття сонячної електростанції у лікрані в Вознесенську.
Про це він повідомив під час наради з головами громад Вознесенського району 22 червня, пишуть «НикВести».
Нардеп зазначив, що проєкт втілено в рамках благодійної програми. Сонячна електростанція допоможе закладу економити кошти.
— Це зроблено, щоб здобути певну енергетичну незалежність хоча б на маленьких рівнях, — сказав Артем Чорноморов.
Раніше повідомлялося, що у Баштанці на об’єктах водоканалу встановлять сонячні панелі.
Нардеп Артем Чорноморов анонсував відкриття сонячної електростанції у лікрані в Вознесенську.
Про це він повідомив під час наради з головами громад Вознесенського району 22 червня, пишуть «НикВести».
Нардеп зазначив, що проєкт втілено в рамках благодійної програми. Сонячна електростанція допоможе закладу економити кошти.
— Це зроблено, щоб здобути певну енергетичну незалежність хоча б на маленьких рівнях, — сказав Артем Чорноморов.
Раніше повідомлялося, що у Баштанці на об’єктах водоканалу встановлять сонячні панелі.