Нардеп Артем Чорноморов анонсував відкриття сонячної електростанції у лікрані в Вознесенську.

Про це він повідомив під час наради з головами громад Вознесенського району 22 червня, пишуть «НикВести».

Нардеп зазначив, що проєкт втілено в рамках благодійної програми. Сонячна електростанція допоможе закладу економити кошти.

— Це зроблено, щоб здобути певну енергетичну незалежність хоча б на маленьких рівнях, — сказав Артем Чорноморов.

Раніше повідомлялося, що у Баштанці на об’єктах водоканалу встановлять сонячні панелі.