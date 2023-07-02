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На будівництво житлового комплексу з 1703 квартирами для переселенців у Первомайську на Миколаївщині потрібно 3 мільярди 335 мільйонів гривень.

Про це йдеться у статті «НикВести» «Десятки тисяч людей залишились без дому: як миколаївцям отримати нове житло?».

Наразі вже розроблено проєкт комплексу, обласна влада шукає для його реалізації міжнародних донорів, повідомив нам у коментарі заступник очільника Миколаївської ОВА Валентин Гайдаржи.

— Ця ідея цілком реальна, але для її реалізації потрібно значне фінансування. Орієнтовна кількість громадян для розселення там – 6525 осіб. Земельні ділянки під будівництво сформовано. Проєкт будівництва комплексу будівель для переселенців виконано за рахунок коштів обласного бюджету. Можемо починати будівництво відразу після отримання фінансування. Це готовий до реалізації проєкт, – сказав Валентин Гайдаржи.

Він також додав, що цей комплекс – лише для тимчасового проживання переселенців, й передача у власність квартир не передбачається.

Нагадаємо, Миколаївська область отримала від Європейської комісії 468 модульних будиночків з необхідним обладнанням для проживання внутрішньо переміщених осіб та осіб, в яких зруйноване/пошкоджене житло внаслідок воєнних дій.