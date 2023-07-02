Компанія «Нібулон» від початку повномасштабного вторгнення зазнала втрат на суму близько 400 мільйонів доларів, втратила близько 40% персоналу і наразі працює на 32% своїх потужностей.

Про це повідомив гендиректор компанії Андрій Вадатурський на Конференції з відновлення України (URC2023) у Лондоні, пише «Інтерфакс-Україна».

— Кілька тижнів тому росіяни підірвали греблю, і інвестиції, які ми здійснювали протягом 15 років, ризикують стати неробочими, – сказав він.

Водночас Андрій Вадатурський констатував, що побудований 2003 року в Миколаєві термінал нині не працює, флот заблокований, а баржі росіяни використовують для переміщення військової техніки. У таких умовах врятувати компанію від банкрутства допомогло відновлення експорту зернових з України у вересні 2022 року, пояснив гендиректор.

Він повідомив, що «Нібулон» також відкрив новий підрозділ із розмінування і отримав 4 мільйони доларів гранту від уряду Німеччини на придбання машин для розмінування. За їх допомогою вже розміновано 1,5 тисячі гектарів сільгоспземель.

ТОВ «СП «Нібулон» створено у 1991 році. До російського воєнного вторгнення зернотрейдер мав 27 перевантажувальних терміналів і комплексів із приймання с/г культур, потужності для одноразового зберігання 2,25 млн тонн продукції АПК, флот із 83 суден (із них 23 буксири), а також володів Миколаївським суднобудівним заводом. «Нібулон» до війни обробляв 82 тисячі гектарів землі в 12 областях України та експортував сільгосппродукцію до більш ніж 70 країн світу. Зернотрейдер 2021 року експортував максимальні за час свого існування 5,64 мільйона тонн сільгосппродукції, досягнувши рекордних обсягів постачання на зовнішні ринки в серпні – 0,7 мільйона тонн, у четвертому кварталі – 1,88 мільйона тонн і в другому півріччі – 3,71 мільйона тонн.

Нагадаємо, підрозділи «Нібулону» розпочали закупівельну кампанію ранньої групи культур урожаю та 21 червня перевантажувальний термінал у місті Миколаїв прийняв першу партію ячменю.