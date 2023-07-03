Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо колишнього начальника Головного управління СБУ в Криму Олега Кулініча.

Про це повідомляють Офіс генпрокурора та Державне бюро розслідувань.

Затримання Олега Кулініча відбулося 16 липня 2022 року під час спецоперації, проведеної Державним бюро розслідувань (ДБР) та Службою безпеки України. З того часу він перебуває під вартою.

Згідно з даними слідства, Олег Кулініч співпрацював з Федеральною службою безпеки Російської Федерації під оперативним псевдонімом «Котигорошко».

Як інформує СБУ, його діяльність керував так званий «політичний офіс» у Москві, який організували за завданням ФСБ ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович і колишній голова Адміністрації президента України Андрій Клюєв

— Колишній начальник Головного управління СБУ в Криму Олег Кулініч виконував доручення своїх кураторів щодо проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Він брав участь у шпигунських операціях, встановлював «своїх людей» у різні державні та правоохоронні органи, а також активно сприяв підбурюванню громадян до державної зради,- йдеться в повідомленні.

Також з'ясувалося, що Кулініч заздалегідь знав про плани Росії щодо нападу з тимчасово окупованого Криму на материкову частину України. Проте, він свідомо приховував цю інформацію від керівництва та заборонив відправляти будь-яку документацію про це до центрального управління СБУ.

- Під час початку повномасштабного вторгнення, Олег Кулініч свідомо перешкоджав будь-яким спробам повідомити керівництво СБУ та громадськість про реальну ситуацію в регіоні. Він не вживав жодних заходів для захисту державного суверенітету і наказав особовому складу покинути місця служби. Пізніше він видав штатну зброю людям, які не мали жодного стосунку до СБУ, — зауважили правоохоронці.

Крім цього, Олег Кулініч залишив місце постійної дислокації й 24 лютого виїхав до Києва. Під час обшуку в одній з квартир, де він проживав, слідчі виявили склад зі зброєю та його документи з часів проходження служби в КДБ СРСР.

Після затримання, Олегу Кулінічу була оголошена підозра за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за державну зраду, створення злочинної організації, самовільне залишення місця служби в умовах воєнного стану, заволодіння зброєю та її незаконне зберігання.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримали мешканця Черкас, який збирав інформацію про базування Сил оборони та планував підірвати залізницю під час переміщення військової техніки.