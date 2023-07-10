У Миколаєві пройшла пресконференція з юною японською волонтеркою Міраї Шіраіші, яка приїхала до України, щоб підтримати українських дітей через війну.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Президент фонду «Постраждалі діти війни» Олег Семенов розповів, що працювати з японським фондом почали ще торік і юна волонтерка також приєдналася збирати кошти українським дітям.

— Міраї в процесі збирання коштів дізналася, що лице нашого фонду є дитинка Саша Паскаль, яка постраждала від ракетного обстрілу і тоді вона почала збирати цій дитині кошти на протез. Коли вона назбирала, то захотіла приїхати і вручити Саші ці кошти самостійно, тим самим виразити підтримку, — розказав Олег Семенов.

Співавтор та керівник проєкту «Дитячий погляд на недитячу війну» Борис Трейгерман вважає, те що робить Мірая — це найстрашніша зброя для ворогів, тому що вона спростовує увесь бруд, який ллється на Україну зі сторони Росії.

— Міраї почала з Ужгорода, потім Київська область. Вона своїм дитячим поглядом дивиться на все, що трапилося в Україні з 24 лютого минулого року. Вона зустрічається з дітьми та кожен розповідає їй свою історію війни, — сказав Борис Трейгерман.

Він додав, що всі історії які почула Міраї вона прокоментувала одним словом: «Страшно». Життя українських дітей змінилося з початку війни, в одну мить вони стали дорослими.

На думку Міраї дуже багато дітей загинуло в цій війні, яка немає сенсу.

— Моя мета перебування в Україні, донести всім людям у світі дитячі історії, які я почула та побачила на власні очі. Якщо я це розкажу, то у людей з інших країн теж зʼявиться таке відчуття, щоб війна в Україні закінчилась швидше, — сказала Міраї Шіраіші.

Також вона розповіла, що збирає гроші просто на вулиці проводячи різноманітні акції. Ще один спосіб збирання грошей — це продаж футболок. Вона сама розробила логотип: жовто-блакитне серце з крилами, який надрукували на футболках, а всі зароблені кошти відправляє в Україну.

— Коли повернусь в Японію, я хочу організувати свій фонд — Благодійний фонд Міраї, так щоб будь-хто в будь-якій частині світу міг переслати гроші на допомогу дітям України, — поділилася планами на майбутнє Міраї Шіраіші.

Нагадаємо, 15-річна Миколаївська волонтерка отримала відзнаку Головнокомандувача ЗСУ.