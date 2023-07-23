Україна розглядає варіант можливої участі українських спортсменів у всіх кваліфікаційних змаганнях до Олімпіади-2024, якщо росіяни та білоруси там будуть під нейтральним прапором.

Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт в етері телемаратону.

«Зараз ми розпочали дискусію щодо можливості, якщо не буде росії та Білорусі на Олімпійських іграх, щоб наші спортсмени вже брали участь у всіх кваліфікаційних змаганнях до Олімпійських ігор», — сказав він.

На запитання, чи зможуть українські спортсмени брати участь у змаганнях, якщо там будуть росіяни та білоруси під нейтральним прапором, Гутцайт сказав, що наразі це питання у міністерстві розглядають.

«Ми ведемо дискусії з нашими всеукраїнськими федераціями, з нашими спортсменами. Ми намагалися, щоб росії та білорусі не було на Олімпійських іграх. Ми це зробили, тому що прапора та іншої символіки Росії та Білорусі там не буде», — додав міністр.

Нагадаємо, Україна виступає категорично проти допуску на змагання російських та білоруських атлетів. І у випадку дозволу атлетам із країн-агресорів брати участь в Олімпійських іграх у Парижі, вітчизняні спортсмени можуть бойкотувати турнір.