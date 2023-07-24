Пожежі на Кінбурні, 2022 рік

На території окупованої Кінбурнської коси вже другий місяць поспіль не вщухають пожежі.

Про це у коментарі кореспонденту «НикВести» повідомив заступник директора Національного природного парку «Білобережжя Святослава» Павло Холодняк.

За його словами, через окупацію коси українська сторона не має можливості гасити там пожежі, однак час від часу вони вщухають в період дощів.

— Пожежі там продовжуються. В червні були неконтрольовані пожежі, два тижні тому. Минулого тижня теж були пожежі, але, на щастя був дощ й погасив їх. Але пожежі тривають — вони не можуть не продовжуватися, адже, по-перше, можливості якось протидіяти пожежам у нас немає. По-друге, через кліматичні умови, вологість весною виросла трава, й зараз, в пожежонебезпечний період, вона підсохла. Тепер ця трава і дерева, які там залишилися, горять. Ці пожежі неконтрольовані, вони просто тривають до того місця, поки не буде чому горіти, — розповів Павло Холодняк.

На питання, наскільки критична ситуація з пожежами цього року в порівнянні з минулим, він відповів: «Давайте будемо відвертими, по гектарам ці пожежі менші. Але це внаслідок того, що й лісу стало менше після минулорічних пожеж. На Кінбурнському півострові, наприклад, уражено вже понад 15 тисяч гектарів територій».

Нагадаємо, станом на липень 2023 року збитки, які були завдані заповідній території Кінбурнської коси на Миколаївщині через військову агресію Росії, складають 15,6 мільярда гривень. Загальна площа ураженої вогнем території Кінбурнської коси складає 3709 гектарів. Йдеться про території Національного парку «Білобережжя Святослава» та регіонального ландшафтного парку «Кінбурнська коса». До прикладу, у вересні 2022 року ця площа складала 2109 гектарів.

Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну територія Кінбурнської коси окупована російськими військовими. Власне, звідти росіяни понад рік обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Впродовж усього часу окупації на Кінбурнській косі час від часу горять ліси. Ситуація зазвичай ускладнюється тим, що російські окупанти не дозволяли рятувальникам гасити вогонь, тому пожежі можуть тривають тижнями. Водночас, як зазначили в ОВА, Миколаївська область не може допомогти у гасінні пожеж там, оскільки усі пожежні частини та техніка, яка може туди дістатися, перебувають на окупованих територіях Херсонщини.

Через пожежі на Кінбурні під загрозою опинилися червонокнижні орхідеї, інші унікальні рослини та тварини, повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

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