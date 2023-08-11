На території Миколаївської області збираються збудувати завод з переробки будівельних відходів, які утворилися внаслідок ворожих обстрілів.

Міжнародні донори будуватимуть завод на території Шевченківської громади, повідомив у коментарі «НикВести» голова громади Олег Пилипенко.

Передбачається, що завод працюватиме для переробки будівельних відходів двох областей: Миколаївської та Херсонської.

— Ви ж розумієте, що ніхто не будуватиме завод, який пропрацює півроку і все. Тобто донори, інвестори вже оцінили, що це років на 10 роботи. А будують вони завод на нашій території чому? Тому що це і Миколаївська і Херсонська області. Ми ж як раз знаходимося по центру, — сказав Олег Пилипенко.

Нагадаємо, громади Миколаївської області повинні самостійно визначити місця тимчасового розміщення будівельного сміття, утвореного внаслідок російських обстрілів. Після цього вирішуватиметься питання, що робити з цим сміттям далі.